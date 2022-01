Pass vaccinal : le Dr Guillaume Barucq contre "un abonnement trimestriel"

Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté en première lecture au petit matin ce jeudi 6 janvier à l'Assemblée nationale. Il a été approuvé par 214 voix pour, 93 contre - dont celle de Jean Lassalle - et 27 abstentions. Le texte doit désormais être examiné au Sénat en début de semaine prochaine. Le calendrier prévisionnel semble compromis pour une mise en application au 15 janvier. Pour le Dr Guillaume Barucq, médecin généraliste, élu d'opposition à Biarritz, le gouvernement fait fausse route avec ce pass vaccinal.

Une mesure liberticide et contre-productive

Depuis le début de la crise, Guillaume Barucq est très critique par rapport à la politique du gouvernement sur les mesures prises pour gérer la pandémie. Et le pass vaccinal est encore une fausse bonne idée : "c'est une mesure totalement liberticide et qui va contraindre au lieu de convaincre les gens". Selon le médecin biarrot, il faut inciter les personnes à risque à se faire vacciner. Mais cette loi est contre-productive puisque "ces personnes vont encore plus se renfermer. On les braque en les désignant comme boucs émissaires." A l'image du pass sanitaire qui n'a pas obtenu le résultat escompté : "on a plus incité les jeunes de 18-25 ans qui sont les moins à risques à se vacciner, que les personnes de plus de 75 ans".

Les déclarations d'Emmanuel Macron

Concernant les propos polémique d'Emmanuel Macron, décidé à "emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout", Guillaume Barucq souligne une méconnaissance de cette catégorie de personnes. Pour le généraliste, outre ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés, il y a désormais ceux qui refusent la troisième dose. "Pourquoi ? Parce qu'elles ont développé l'infection, certaines ont des contre-indications qui ne sont pas reconnues par le décret. Il faut savoir que les contre-indications sont très limitées. Et d'autres à qui on avait vendu que deux doses les immuniseraient à vie se disent qu'elles n'ont peut être pas envie de se lancer sur un abonnement trimestriel dont elles ne voient pas le bout".

Depuis que le gouvernement a réduit le délai de rappel à quatre mois, l'élu biarrot dénonce "une fuite en avant permanente, une navigation à vue" sans aucune "visibilité sur cette sortie de crise".

"Nous, avec plusieurs médecins, on prône une autre approche" — Guillaume Baruc, médecin et élu d'opposition à Biarritz Copier

Une autre approche

Avec plusieurs confrères, Guillaume Barucq prône une autre approche moins contraignante que les restrictions imposées par le gouvernement. "Supprimer déjà toutes les restrictions qui ne servent à rien, comme le masque en extérieur par exemple." Le médecin met également en doute l'utilité du port du masque prolongé pour les enfants à l'école "qui nuit à leur développement et à leurs apprentissages".

Il conseille de cibler la vaccination des personnes à risque : "l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) nous a mis en garde en disant que ce n'est pas en sur-vaccinant et en multipliant les doses de rappel chez les populations saines que vous sortirez de cette pandémie"

