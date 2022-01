Pass vaccinal : le projet de loi approuvé à l'Assemblée nationale après une nuit de débats

Les débats auront duré toute la nuit. L'Assemblée nationale a approuvé tôt jeudi matin le projet de loi instaurant la transformation du pass sanitaire en un "pass vaccinal". Les députés se sont prononcés à 214 voix contre 93 en faveur du texte, à l'issue de débats tendus qui se sont prolongés jusqu'au petit matin.

Débuté lundi, l'examen du projet de loi avait été suspendu à deux reprises, du fait d'un climat dans l'hémicycle n'étant pas considéré comme propice aux débats, notamment après la publication d'un entretien accordé au président Emmanuel Macron au journal Le Parisien. Lors de la première suspension, les députés de l'opposition avaient dit ne pas avoir assez de temps pour bien examiner le texte, mais ce sont finalement plus de 300 amendements qui ont été passés en revue dans cette nuit de mercredi à jeudi.

De vifs débats malgré la précipitation

Les débats ont cependant été très vifs, notamment sur le pass vaccinal mais aussi sur la possibilité pour les cafetiers et restaurateurs de mener des contrôles d'identité - mesure finalement adoptée. Le texte va maintenant prendre la direction du Sénat, pour un examen en commission dès lundi après-midi, et en séance dès mardi.

Le pass vaccinal, qui doit entrer vigueur à compter du 15 janvier pour les plus de 16 ans - et non pas les plus de 12 ans comme souhaité initialement par le gouvernement -, vise à freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus. Outre la création du pass vaccinal, le texte prévoit un renforcement des mesures de lutte contre la fraude aux documents relatifs à l'état de vaccination contre le Covid-19.