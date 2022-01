Pass vaccinal : "Le sénat a fait œuvre utile", Ronan Dantec, sénateur écologiste de Loire-Atlantique

Le sénateur écologiste de Loire-Atlantique, Ronan Dantec estime que "le Sénat a fait œuvre utile en atténuant très fortement le projet de loi sanitaire sur le pass vaccinal". Le texte dans sa version sénatoriale abandonne les contrôles d'identité de part des cafetiers et restaurateurs "dont ce n'est pas le métier" estime Ronan Dantec. Selon le sénateur écologiste de Loire-Atlantique : "Il y a un consensus aussi pour limiter le pass vaccinal aux périodes de crises. Il faudra au moins 10 000 contaminations par jour et on va supprimer le pass vaccinal pour les mineurs". Le Sénat votera ce mercredi soir. Le projet de loi passera ensuite en commission mixte paritaire. Le sénateur écologiste conclue : "Il y a une volonté d'arriver un accord et je pense que le ministre va entendre ce que le Sénat a dit".