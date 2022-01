Pass vaccinal : le Sénat adopte un projet de loi remanié

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a voté dans la nuit de mercredi à jeudi en première lecture, après l'avoir sensiblement modifié, le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, qui instaure le pass vaccinal.

Le pass vaccinal ne pourrait ainsi être imposé que lorsque qu'il y a plus de 10.000 patients hospitalisés à cause du Covid-19 et disparaîtrait automatiquement en deçà de ce seuil. Il limite aussi le pass vaccinal aux adultes, les 12-17 ans conservant un pass sanitaire. Le Sénat a également supprimé la possibilité pour les patrons de bars, cafés et restaurants de procéder à des vérifications d'identité lors du contrôle du pass, ainsi que les amendes pour les entreprises qui ne mettent pas leurs salariés en télétravail.

Le texte a été voté par une majorité de sénateurs des groupes LR, centriste, PS, RDPI à majorité En Marche, RDSE à majorité radicale et l'ensemble du groupe Indépendants. Une vingtaine de sénateurs LR a voté contre et une autre vingtaine s'est abstenue.

Ce n'est pas la version définitive du texte, un petit groupe de députés et sénateurs doit se réunir en début d'après-midi ce jeudi pour tenter de s'accorder sur une version commune. En cas d'accord, le texte sera soumis pour adoption définitive une dernière fois au vote du Sénat jeudi puis de l'Assemblée vendredi.