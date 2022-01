Pass vaccinal : le sénateur LR de Haute-Saône Alain Joyandet s'interroge sur l'utilité du texte de loi

Le projet de loi sur le pass vaccinal arrive au Sénat ce lundi 10 janvier, après une adoption difficile en première lecture à l'Assemblée national. Les sénateurs, à majorité LR, ont la ferme intention de modifier le texte, pour lequel le gouvernement espère une entrée en vigueur la semaine du 17 janvier. Le sénateur LR de Haute-Saône, Alain Joyandet s'interroge sur son utilité.

"On voudrait que ce pass vaccinal prenne fin à un moment", explique le sénateur, estimant que "l'évolution de la maladie pose la question de l'utilité du pass vaccinal". Si il anticipe un probable vote favorable de la loi par le Sénat, Alain Joyandet, espère donc qu'il sera amendé avec, également, "la question d'une obligation à partir de 18 ans et pas pour les mineurs".

Cliquez ici pour (ré)écouter l'interview d'Alain Joyandet sur France Bleu Belfort Montbéliard

Autre modification souhaitée par Les Républicains : la possibilité pour les gérants de bars et restaurants de contrôler d'autres papiers que la carte d'identité. "La carte d'identité c'est un vrai symbole. On voudrait qu'une carte vitale ou un permis de conduire puisse permettre aux gens de rentrer", explique-t-il, parce que "les bars et restaurants ne sont pas des commissariats de police".

Alain Joyandet n'a pas encore décidé du contenu de son vote. Il ne s'y oppose pas, mais se réserve la possibilité de s'abstenir si les principaux amendements ne sont pas votés.