Pass vaccinal : des parlementaires lorrains mitigés sur le projet de loi

Face à la menace du variant Omicron, le gouvernement tente de rompre la tendance avec un projet de loi qui met un coup d'accélérateur sur la vaccination. Il sera en discussion le 27 décembre en Conseil des ministres. Le texte prévoit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Un test négatif ne sera plus valable. Pour se rendre aux restaurants, aux foires et aux séminaires ou pour prendre les transports interrégionaux, seul le certificat de vaccination sera nécessaire. Ce sera examiné mercredi à l'Assemblée nationale et le 5 janvier au Sénat, mais d'ores et déjà des parlementaires lorrains s'y opposent.

"Manque cohérence de l'exécutif"

Le député Christophe Naegelen de la circonscription Remiremont (UDI et Indépendants) pointe le "manque de préparation" du gouvernement. Selon lui, le "texte a été réalisé à la va-vite". Le gouvernement a avancé la date de présentation du projet de loi sur le pass vaccinal, face à une cinquième vague menaçante. "Peu cohérente et peu lisible". Le sénateur LR de Meurthe-et-Moselle Jean-François Husson condamne, lui aussi "le va-et-vient" du gouvernement Macron, en terme de politique vaccinale.

On veut une ligne directrice claire - Jean-François Husson

Initialement, le gouvernement envisageait d'ajouter un test négatif au certificat de vaccination, lorsque "l’intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire" le justifierait. Suite aux vives réactions des internautes, le gouvernement a finalement rebroussé chemin. Cumuler un pass vaccinal et un test pour se rendre dans un café ne semble pas envisagé, selon l'AFP et la présidente LREM de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet. Au regard de cette "volte-face" du gouvernement, le sénateur exige de l'Elysée une "ligne directrice claire".

"Ne pas porter la responsabilité aux entreprises"

A priori, le texte n'inclura pas la piste d'une généralisation pass sanitaire en entreprise. Les partenaires sociaux consultés par la ministre du travail Elisabeth Borne s'y sont opposés. Mais, des députés de la majorité pourraient introduire le dispositif dans le texte via des amendements. Le député vosgien Christophe Naegelen conteste cette potentielle mesure. Pour lui, "c'est au gouvernement d'assumer ses choix". Matignon doit "faire preuve de plus de courage." Lui-même en tant que patron, il estime que les entreprises ne doivent pas porter le poids de l'obligation vaccinale sur les épaules.

Le champ d'application du projet de loi sera bientôt précisé par décret. Le débat parlementaire à venir pourra également faire évoluer le champ de la loi.