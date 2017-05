Cérémonie de passation du pouvoir à l'Elysée : Franck Louvrier se souvient d'"un moment hors du temps"

Ce dimanche, François Hollande remet officiellement les clés de l'Elysée à son successeur Emmanuel Macron. Le Baulois Franck Louvrier, qui fut directeur de la communication de Nicolas Sarkozy, a vécu deux cérémonies de passation de pouvoir, en 2007 et 2012 : il raconte ses souvenirs.

C'est ce dimanche qu'Emmanuel Macron devient officiellement le huitième Président de la Cinquième République. François Hollande va transmettre le pouvoir à Emmanuel Macron dans le cadre d'une cérémonie très solennelle. Franck Louvrier, aujourd'hui conseiller municipal de La Baule et conseiller régional (LR), fut directeur de la communication de l'Elysée, : à ce titre, il a vécu de l’intérieur ces deux cérémonies, d'abord en 2007 entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, puis en 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il décrit un "moment en dehors du temps". Franck Louvrier estime que cette passation de pouvoir est "la sacralisation d'un homme et d'un pouvoir".

Le nouveau Président a juste le choix du modèle de la voiture qui remontera les Champs-Elysées (Franck Louvrier)

L'ex directeur de communication de Nicolas Sarkozy décrit "un moment hors du temps" et "très solennel". Pour Franck Louvrier, "la marge de manœuvre du nouveau chef de l'Etat est très faible : il a le choix du modèle de voiture qui remontera les Champs-Elysées et de la manifestation qu'il fera l'après-midi, en général très symbolique". En 2007, ce geste symbolique avait été, pour Nicolas Sarkozy, la lecteur de la dernière lettre du Résistant Guy Moquet avant qu'il ne soit fusillé par les Allemands en octobre 1941 à Châteaubriant (44).

En 2012, je me souviens du bureau vide du chef de l'Etat : on aurait dit un musée (Franck Louvrier)

Franck Louvrier affirme, dans un sourire, qu'il "préfère [se] souvenir de la cérémonie de 2007", car cette cérémonie "était un aboutissement : on passait de la conquête à l'exercice du pouvoir", se souvient le conseiller régional des Pays-de-la-Loire. "C'était un moment très émouvant puisque c'était la fin d'une vie politique pour Jacques Chirac", ajoute celui qui est aujourd'hui candidat LR-UDI aux législatives de 2017 dans la 7ème circonscription de Loire-Atlantique. Concernant 2012, Franck Louvrier se souvient du jour de la passation de pouvoir, juste avant que François Hollande n'occupe les lieux, et du bureau du Chef de l'Etat vide à l'Elysée : "on aurait dit un musée."

En 2012, François Hollande ne raccompagne pas Nicolas Sarkozy à sa voiture : "c'est regrettable" (F. Louvrier)

L'image est restée dans les mémoires. En mai 2012, après la cérémonie de passation de pouvoir, François Hollande salue Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sur le perron de l'Elysée, puis tourne les talons sans les raccompagner jusqu'à leur voiture, dans la cour.Pour Franck Louvrier, "c'est regrettable. Vous êtes le représentant de la France, et donc des us et coutumes." L'ex directeur de communication de l'Elysée estime que "ça aurait été normal que François Hollande raccompagne l'ancien chef de l'Etat et son épouse, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2012."