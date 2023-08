Passe d'armes entre la députée Christelle d'Intorni et la Métropole de Nice au sujet du GP du Castellet

Christian Estrosi et Christelle d'Intorni.

La tension est toujours vive entre la Métropole de Nice et les élus Les Républicains des Alpes-Maritimes. La cause, une aide de cinq millions d'euros votée par la Métropole pour remplir les caisses du Groupement d'Intérêt Public (GIP) du Grand Prix de France du Castellet.

Pendant quatre ans, le circuit varois a accueilli une course de F1. Mais l'événement a coûté (très) cher : il y a un trou de 27 millions d'euros dans les caisses. Un trou que doivent combler ceux qui participent au GIP, dont la Région Paca, les départements du Var, les métropoles de Toulon... et de Nice. C'est d'ailleurs Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole de Nice, qui est à la tête de ce GIP.

"Aucune retombée économique pour le territoire"

Ce coup de pouce financier décidé début juillet a provoqué la colère de l'opposition. À la fois chez les écolos, mais aussi les LR. La députée Christelle d'Intorni, également conseillère métropolitaine, a décidé en cette semaine d'août de déposer un recours devant le Tribunal Administratif. "J'estime que ce n'est pas au contribuable métropolitain de combler le passif du GIP, qui a été mal géré par Christian Estrosi" appuie la députée auprès de France Bleu Azur. L'élu pointe une dépense qui vient combler un événement qui n'avait "aucune retombée économique pour le territoire". "À l'heure où la Métropole annule et reporte ses investissements dans nos communes et nos quartiers, j'estime que c'est irresponsable d'envoyer cinq millions d'euros pour combler une incapacité manifeste de gestion d'un homme" poursuit la députée azuréenne, proche d'Eric Ciotti.

La Métropole renvoie Christelle d'Intorni à ses votes précédents

Une attaque que tente d'esquiver la Métropole. Dans un courrier adressé à Christelle d'Intorni, que France Bleu Azur a pu consulter, Jacques Richier, vice-président délégué à l’Économie, renvoie la députée à ses propres choix.

Jacques Richier dit d'abord regretter que le recours administratif ait été évoqué dans la presse avant d'être bel et bien déposé. Mais surtout, il précise que Christelle d'Intorni avait approuvé lors d'un conseil métropolitain en 2017 l'adhésion de la Métropole au GIP. Puis qu'elle a voté positivement pendant quatre ans les budgets incluant le financement du GIP par la Métropole.

Le vice-président fait également état d'une étude réalisée par le cabinet In Extenso indiquant que les retombées économiques du Grand Prix du Castellet sont évaluées à 279 millions d'euros. Sans préciser toutefois où est arrivé cet argent, dans le Var ou la Côte d'Azur. Il conclut enfin en justifiant le trou de 27 milions d'euros par les conséquences du Covid, l'inflation, les conditions d'accessibilité au circuit, les effets de la parité euro/dollar et une trop faible participation financière de l'État.