Passeports, cartes d'identité, maisons France services au cœur du déplacement d'Elisabeth Borne dans l'Indre

Le détail du déplacement de Elisabeth Borne dans l'Indre ce vendredi a été communiqué ce jeudi en milieu d'après-midi. On savait que la Première ministre venait parler des services publics. On savait aussi qu'elle allait participer à l'émission Ma France, depuis les studios de France Bleu Berry, entre 13h et 14h, dans un échange avec les auditeurs de France Bleu. On sait maintenant quel est son parcours dans l'Indre.

Elle est accompagnée de Stanislas Guérini et Dominique Faure, respectivement ministre de la Transformation et de la Fonction publiques de France et ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales.

Valençay

La Première ministre est attendue à 9h30 à Valençay, à la maison France services, "pour échanger avec les agents publics et des usagers. Depuis la mise en œuvre de cette politique publique en 2019, plus de 8,1 millions de demandes ont été accompagnées par les agents des 2.600 maisons France services" précise le communiqué de presse de Matignon. Elle devrait rester 1h15 sur place si elle veut respecter son programme.

Buzançais

40 kilomètres séparent Valençay de Buzançais où elle est attendue à la mairie à 11h20 pour une présentation de la nouvelle plateforme nationale de prise de rendez-vous en ligne et du dispositif local reposant sur la complémentarité entre la mairie et la maison France services de la commune. "À cette occasion, elle fera des annonces visant à renforcer l’augmentation des rendez-vous et permettre une réduction des délais de délivrance des titres d’identité" écrit encore le service de presse de Matignon.

Des mesures ont déjà été annoncées en janvier par Dominique Faure , la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales pour raccourcir les délais d'obtention des cartes d'identité et des passeports. 500 nouveaux guichets et 20 millions d'euros avaient été annoncés pour réduire des délais de prise de rendez-vous qui étaient au début de l'année de deux mois en moyenne.

Châteauroux

Elisabeth Borne est attendue à la mi-journée à Châteauroux car elle a rendez-vous avec les auditeurs de France Bleu , en direct de 13h à 14h dans le cadre de l'émission Ma France, pour répondre aux questions en direct des studios de France Bleu Berry.