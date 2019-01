Patricia Bordas (LREM Corrèze) : "Le grand débat, c'est pour chacun et chacune"

La référente de la République en Marche pour la Corrèze invite tout le monde à participer, en ligne ou lors de réunions. Et répondra aux invitations, y compris de gilets jaunes, "en tant que citoyenne".

Brive-la-Gaillarde, France

Alors que le Grand débat national entre dans une nouvelle phase ce lundi, Patricia Bordas, référente du mouvement La République en Marche en Corrèze, répondait à 8h15 aux 3 questions d'Alain Ginestet.

D'abord un constat : ce grand débat ne connaît pas de grands débuts en Haute-Vienne et en Corrèze. Seulement 4 rencontres prévues, dont 2 à l'initiative d'un député En marche. "Cela me paraît normal, le temps que chacun et chacune s'organise", commente Patricia Bordas. Elle ne craint pas, dit-elle, que le débat soit phagocyté par son mouvement, tout en annonçant la venue du délégué général de la REM Pierre Person le 8 février à Brive !

La référente de la République en Marche, conseillère d'opposition à Brive, assure aussi que le maire de la cité gaillarde "sera à l'initiative". Mais ce débat, rappelle Patricia Bordas, "c'est pour chacun et chacune", à commencer par les gilets jaunes, et s'ils veulent discuter en sa présence, elle est, dit-elle, à leur disposition et s'engage "à transmettre toutes leurs remarques"