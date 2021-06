Régionales 2021 : Il faut "rencontrer les gens" jusqu'au bout pour la liste LREM-Modem en Nouvelle-Aquitaine

J moins 2 avant le premier tour des élections régionales et dernier jour de campagne officielle pour les huit listes en concurrence en Nouvelle-Aquitaine. Ce matin on donne la parole à Patricia Bordas, représentante Corrézienne de la liste LREM-Modem menée par la ministre Geneviève Darrieussecq.

On assiste à une fin de campagne bousculée pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Bousculée par le dernier sondage IPSOS / Sopra Stéria pour France Bleu et France 3, qui donne le Rassemblement National en tête au premier tour dans notre grande région. Le PS, donné deuxième, est aux abois et le RN est à l’affût. Mais qu'en est-il des autres listes et notamment de l'alliance LREM-Modem portée par la ministre Geneviève Darieussecq ? France Bleu Limousin a posé la question ce jeudi à Patricia Bordas, qui mène la campagne à ses côtés pour la Corrèze.

Un état d'esprit inchangé

Patricia Bordas assure aborder ce dernier jour de campagne officielle avec "le même état d'esprit que depuis le début : nous sommes sur le terrain." La priorité pour cette liste associant la majorité présidentielle et le parti centriste, c'est de rencontrer les gens et parler de proximité. Avec tout de même en tête aussi, l'idée de "faire barrage au Rassemblement National."

La notion d'arrière-pays n'est toujours pas digérée

Créditée de 17% d'intentions de vote, la liste défendue par Geneviève Darrieussecq et Patricia Bordas se targue de mettre en avant des propositions concrètes, face notamment à la notion "d'arrière-pays" qui a fait couler beaucoup d'encre dans cette campagne. Ce terme utilisé par le candidat Les Républicains Nicolas Florian ne passe près pour Patricia Bordas. Ni auprès des électeurs Corréziens selon elle. Au passage, elle en profite aussi pour tacler l'actuel président de la Nouvelle-Aquitaine, le socialiste Alain Rousset.

"La Corrèze n'est pas l'arrière-pays et ne le sera plus, comme peut-être aujourd'hui le président de région, qui est très centralisateur avec Bordeaux, le fait." Pour incarner la proximité, la liste LREM-Modem défend la création de "maisons de région", notamment une à Tulle. Des maisons bien différentes de ce qui existe actuellement comme l'assure Alain Rousset. "Elle ne seront pas uniquement dédiées au transport scolaire, avec un numéro de téléphone qui n'existe plus" ironise Patricia Bordas. Elle promet des maisons de région "avec de l'ingéniérie, des personnes qui pourront répondre et rencontrer des entreprises, des associations et des collectivités", avec l'ambition de retisser un lien distendu entre la capitale régionale et les territoires éloignés de Bordeaux.