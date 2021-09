Municipales : Patricia Bremond élue à Marvejols

Les habitants de Marvejols (Lozère) ont voté ce dimanche 5 septembre. Un nouveau scrutin après l'annulation en avril dernier par le Conseil d'État de l'élection de Patricia Brémond en tant que maire de Marvejols. Un recours en inéligibilité avait été déposé par la liste adverse, qui considérait que Patricia Brémond n’avait pas fourni la preuve qu'elle vivait bien à Marvejols. Cette fois, en tout cas, c'est la bonne. La liste de Patricia Brémond "Marvejols, bâtissons l’avenir" l'a emporté avec 62% des suffrages. Jean-Pierre Nephtali est sa liste "Cap vers l’avenir" récolte 38 % des voix. Le taux de participation est de 54 %. Patricia Brémond au micro FBGL de Saïd Makhloufi.

"On passe à autre chose, on tourne la page, je me sens soulagé parce que je veux pouvoir retrouver mes équipes, parce que, mine de rien, quand vous créez du lien avec les gens, ça vous manque. Soulagé parce qu'on va pouvoir continuer avec toute l'équipe à mettre en œuvre nos projets. Soulagé parce qu'enfin, on va avoir une situation, je l'espère, apaisée et sereine. C'est important de pouvoir aller de l'avant."