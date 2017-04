Patrick Abate (sénateur PCF) : "je voterai sans hésiter pour Emmanuel Macron"

Alors que Jean-Luc Mélenchon entretient le flou sur ses intentions au second tour de la présidentielle, le sénateur-maire PCF de Talange, Patrick Abate, affirme sans hésiter qu’il votera pour Emmanuel Macron. Un positionnement rapide qu’il explique par ses valeurs et par l’urgence de la situation.

"J’ai fait un communiqué dès dimanche à 21h45, sans hésiter sur le fond parce qu’il n’y a pas photo entre les deux, et sans hésiter sur la forme car il n’y a pas de temps de à perdre, je fais partie de ceux qui pensent qu’il n’y a rien de gagné", explique Patrick Abate. Le sénateur-maire PCF de Talange justifie son choix de voter pour Emmanuel Macron, un candidat pourtant bien libérale pour un communiste comme lui. Un choix guidée par la nécessite selon lui de faire barrage au FN et à Marine Le Pen au second de l'élection présidentielle.

"Je comprends que Jean-Luc Mélenchon mette en œuvre sa démarche participative en consultant les militants de la France insoumise, mais quand on est un élu, il y a des endroits pour la participation et puis il y a des endroits pour affirmer clairement des valeurs et des urgences" poursuit Patrick Abate.

Pour les législatives, rien n'est exclu face à la multiplication des candidatures à gauche

Concernant les élections législatives de juin, Patrick Abate sera candidat dans la 1ere circonscription de la Moselle, celle de la députée socialiste Aurélie Filippetti. Une circonscription où les candidatures de gauche se multiplient, puisque la France insoumise va présenter Narjès Chouikha, sans oublier Didier Georget de Lutte ouvrière. Face à cette multiplication de candidatures, "il faudra faire le point après la présidentielle, mais sans parler de candidature unique, il n’y a rien à exclure", conclue Patrick Abate.