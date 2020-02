Patrick Balkany remis en liberté : "c'est une décision humaine mais aussi la fin d'une ère politique"

Levallois-Perret, France

"C'est une décision humaine qui a été prise", Sébastien Blanc, secrétaire général de l'association des contribuables de Levallois-Perret et partie civile au procès des époux Balkany, salue ce matin sur France Bleu Paris la libération de l'ancien maire de la commune des Hauts-de-Seine. Patrick Balkany libéré hier soir de la prison de la Santé pour "raisons médicales". Il est apparu amaigri et affaibli avant de regagner sa propriété de Giverny.

Absent au dernier conseil municipal ce jeudi soir

Patrick Balkany devrait être absent au dernier conseil municipal de la mandature ce jeudi soir. "C'est son épouse Isabelle qui va présider cette dernière séance", explique Sébastien Blanc. "On va probablement avoir droit au grand show Balkany. C'est dommage car nous avons besoin de sérénité. Que les Balkany s'occupent désormais de leurs affaires et de leur chien, puisqu'ils semblaient pressés de le retrouver".

Réinventer la vie politique à Levallois

Mais tout ne s'arrête pas à Levallois avec la fin du règne de Patrick et Isabelle Balkany, défend Sébastien Blanc : "la vie politique et la vie municipale continuent. Il est temps d'en finir, c'est la fin d'une époque, on ne peut continuer à gérer cette ville avec des gens qui encourent une peine de prison". "On se doute qu'ils n'iront plus en prison, mais ce qui est important c'est qu'ils soient mis à l'écart de la vie politique".

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Les époux Balkany soutiennent leur ancienne directrice de cabinet qui mène sa propre liste.