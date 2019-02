Patrick Bobet succède à Alain Juppé à la Métropole de Bordeaux : "un grand vide et un grand challenge"

Le Bouscat, France

Alain Juppé a tiré sa révérence ce vendredi matin, en présidant son dernier conseil de Bordeaux Métropole. C'est Patrick Bobet le maire Les Républicains du Bouscat et adjoint aux finances de l'agglomération, qui va prendre sa succession.

Il a été désigné à l'unanimité par les élus de la majorité "communauté d'avenir". Selon Alain Juppé, c'est "un bon maire et un bon adjoint aux finances à l'agglomération qui connaît bien les rouages. Un homme de rassemblement et bienveillant".

Quelle est votre réaction après avoir été officiellement choisi pour prendre la succession d'Alain Juppé à la Métropole?

C'est d'abord une très forte émotion de voir partir Alain Juppé. Je suis très heureux pour lui. C'est une belle apothéose de carrière, le Conseil Constitutionnel. Ce sera un grand vide et c'est un grand challenge qui nous attend. Nous allons prendre une feuille blanche et écrire cet avenir là. Parce que pour moi, l'avenir le vrai, c'est 2020. On connaît les enjeux. On va relever les gants.

Vous allez jouer un jeu d'équilibriste jusqu'en 2020 puis mener une stratégie ensuite ?

Non. Nous sommes en ordre de marche dès aujourd'hui pour préparer l'après 2020. Nous n'allons pas attendre et travailler dès aujourd'hui.

Et vous serez candidat à la présidence de la Métropole ?

Je serais candidat à la mairie du Bouscat en 2020.

Comment envisagez-vous cette année qui s'ouvre ?

Avec beaucoup de travail surtout. Ce sera énorme parce qu'on connaît la capacité d'Alain Juppé, et de travailler, et de comprendre les dossiers très rapidement. Je ne prétends pas avoir cette capacité. Que les choses soient claires. Avec moi, ce sera peut-être plus en équipe, parce que j'ai besoin d'avoir une équipe autour de moi, d'écouter, d'entendre, et d'être consensuel. Pour être clair, si je n'avais pas été désigné à l'unanimité ce vendredi matin par la majorité, je n'y serai pas allé!

Consensuel, c'est le mot qui vous résume le mieux?

Oui c'est ça. Je crois que nos habitants attendent de nous, le consensus. On est plus intelligent quand on travaille, ensemble et à plusieurs.

Vous pensez également bien travailler avec Nicolas Florian ?

Totalement. Nous sommes très amis dans la vie. Et on partage les mêmes convictions républicaines, gaullistes, d'humanisme profond, vous le savez. Extrêmement européen aussi. Il n'y a pas une feuille de papier de cigarettes entre nous deux.