DIRECT - Patrick Bobet élu à la tête de Bordeaux Métropole après le départ d'Alain Juppé

Patrick Bobet a été élu ce jeudi après midi à la présidence de Bordeaux Métropole. Il était le seul candidat, proposé par le groupe politique majoritaire Communauté d'Avenir. Il remplace Alain Juppé, parti au Conseil Constitutionnel. Élu de la droite modérée, maire du Bouscat, il fait l'unanimité.

L'enjeu de l'élection réside aussi dans l'attribution des 20 vice-présidences. Plusieurs élues prennent la parole pour critiquer le remplacement de deux élues aux vice-présidences du conseil par deux hommes, à la veille de la journée des droits des femmes. Elles seront désormais six femmes, au lieu de huit précédemment, avec les départs de Virginie Calmels, qui se retire de la politique, et Dominique Iriart, élue talençaise.

Déroulé du conseil de Bordeaux Métropole

16h30 : Fin de la prise de parole des élus. Il revient au nouveau président de déléguer les pouvoirs du conseil.

16h15 : Michèle Delaunay, conseillère socialiste, prend la parole. Elle regrette elle aussi le recul de la parité aux postes de vice-présidences.

16h10 : Nicolas Florian, nouveau maire de Bordeaux, prend la parole avec une boutade. "J'ai un peu plus d'expérience que vous dans mes nouvelles fonctions exécutives" lance-t-il à Patrick Bobet. Avant d'ajouter "On a peut-être perturbé la parité au sein du bureau mais on ne perturbera pas l'équilibre territorial. Nous serons moteurs dans les défis de la métropole."

15h50 : Pierre Hurmic, élu écologiste, critique le manque d'importance donné à l'environnement dans le discours de Patrick Bobet. "Je regrette qu'il n'y ait pas le "E" d'environnement avec les "trois M" de vos priorités," a-t-il scandé. Les élus rassemblés ont exprimé leur mécontentement vis à vis de cette intervention.

15h40 : Sylvie Cassou-Schotte, élue du groupe écologiste EELV, prend la parole pour dénoncer, à la veille de la journée des droits des femmes, le remplacement de deux élues aux vice-présidences par deux hommes. E

15h35 : Dans son discours d'investiture, Patrick Bobet expose ses trois objectifs et priorités pour l'année qui vient et qu'il appelle les "trois M". A savoir, l'importance de continuer à réfléchir sur la mobilité, la maîtrise foncière et la suite du chantier de mutualisation des services métropolitains. "On va travailler ensemble pendant une année entière et on ne va pas se reposer du tout," a ajouté Patrick Bobet en souriant.

15h30 : Le résultat du comptage des voix est révélé. Patrick Bobet est élu président de Bordeaux Métropole, à la majorité des voix. Il est applaudi par les membres du conseil.

15h17 : Le bulletin est clôt. Le dépouillement commence.

15h00 : Élu ce matin maire de Bordeaux c'est au tour de Nicolas Florian de glisser son bulletin dans l'urne.

14h50 : Le vote commence, les 105 élus placent leur bulletin dans l'urne pour leur président de l'agglomération de Bordeaux.

14h45 : Élections Bordeaux métropole Jacques Mangon, maire de Saint-Médard-en-Jalles présente la candidature de Patrick Bobet, maire du Bouscat, pour le groupe Communauté d'Avenir, majoritaire au conseil. Il n'y a pas d'autre candidat.

14h40 : Le conseil métropolitain a commence à l'heure. Alain Anziani, qui préside ce conseil en tant que premier vice-président, a ouvert la séance avec un hommage à l'ancien maire de Mérignac décédé le 27 janvier dernier, Michel Sainte-Marie.