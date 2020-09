Patrick Hatzig, vice-président du Grand Nancy : "il faut rendre le réseau Stan plus solidaire et équitable"

C'était un engagement de campagne du candidat à la mairie de Nancy Mathieu Klein. Les transports en commun dans le Grand Nancy seront gratuits pour tous le week-end à partir du 1er décembre 2020. L'annonce a été faite ce mardi 1er septembre lors d'une conférence de presse. Retour sur cette mesure avec Patrick Hatzig, vice-président du Grand Nancy en charge des mobilités, invité de France Bleu Sud Lorraine ce 1er septembre.

Doper l'attractivité

"L'objectif n'est pas de chasser les voitures mais d'en limiter l'accès et surtout rendre le réseau Stan plus solidaire et équitable", pour Patrick Hatzig qui parle d'un bienfait pour l'attractivité de Nancy mais au-delà de toute la Métropole. Une mesure sans augmentation d'impôts selon Patrick Hatzig même si la Métropole devra bien "dédommager" Kéolis, l'entreprise qui exploite le réseau, pour les tickets qui ne seront plus validés le week-end :

"Nous payons pour la circulation des bus et du tram. Il y aura moins de recettes puisqu'il n'y aura plus de validation le samedi et le dimanche mais il n'y avait déjà pas assez de validation les samedis et dimanches, donc l'afflux de passagers supplémentaires n'est pas un coût".

Bientôt gratuit pour les mineurs et les séniors ?

Pour Patrick Hatzig, cette gratuité peut même permettre à certains habitants d'essayer les transports en commun le week-end et de les emprunter la semaine en payant cette fois. La mesure sera-t-elle étendue à la semaine ? Un groupe de travail réfléchit à une tarification solidaire mais aussi à la gratuité la semaine pour les mineurs et les séniors, selon Patrick Hatzig.