Lille, France

Le Parti Socialise faisait sa rentrée ce week-end, à la Rochelle, en réunissant ses élus. Parmi eux, le patron des sénateurs socialistes au Palais du Luxembourg, Patrick Kanner. Sur France Bleu Nord, l'élu juge responsable de la situation économique actuelle le Président de la République :

L'action menée par Emmanuel Macron et son gouvernement n'aboutit pas aux résultats escomptés alors que nous lui avons laissé un budget qui tendait vers l'équilibre.

Rentrée nordiste avec mon passage sur @fbleunord ce matin. pic.twitter.com/BLzXYWnS3f — Patrick Kanner (@PatrickKanner) August 27, 2018

Patrick Kanner estime que ce budget 2019 est "injuste parce qu'on fait payer à la majorité des contribuables français l'essentiel des efforts. On oublie les 10 milliards de cadeaux fiscaux qui ont été fait aux plus fortunés de nos concitoyens et on fait payer les autres. C'est un budget injuste et on va le combattre". Edouard Philippe a annoncé que les pensions de retraite, les allocations logements et familiales augmenteront de 0,3% en 2019 alors que l'inflation est de 2,3% :

On va passer du temps des illusions, au temps des additions et même des soustractions.

Sauf que dans le budget 2015, le gouvernement Valls avait décidé carrément du gel des pensions des retraites : "je n'ai pas la mémoire courte, n'oubliez jamais que pendant le mandat précédent, nous étions parti avec un budget en déficit de 5% du PIB et sommes arrivés à moins de 3%, la croissance était à 0,3% donc nous avons dû faire des efforts à tous mais de manière juste".

L'appel à Martine Aubry

Prochain objectif électoral pour le PS : les élections européennes de 2019 et les Municipales de 2020. Patrick Kanner entend bien jouer un rôle à Lille même s'il ne dit pas s'il sera candidat. Avant l'été, ses critiques adressées à Martine Aubry avaient crée des tensions entre les deux élus PS. L'été ne les a pas rapprochés, un rendez-vous avait été pris pour le 16 juillet, mais il n'a jamais eu lieu raconte Patrick Kanner :