Patrick Luxembourger, maire de Terville : "notre territoire vit perfusé par un Etat étranger"

Patrick Luxembourger n'a que 52 ans. Mais "après trois mandats particulièrement intenses, les années ont compté double", sourit celui qui est encore maire de Terville pour quelques mois. "Je ne voulais pas faire le mandat de trop." Quant à savoir qui il soutiendra, il promet d'annoncer sa décision "dans les jours à venir. Il appartient à la personne qui me succédera peut-être d'annoncer elle-même sa candidature."

Terville a eu un temps le titre peu glorieux de "ville la plus endettée de France". Patrick Luxembourger a réussi à faire baisser drastiquement l'endettement par habitant, mais ce n'est pas ce dont il est le plus fier : "ma plus grande fierté, c'est d'avoir réanimé une ville qui était en train de s'éteindre. Aujourd'hui, Terville est tonique, dynamique, elle a une vie associative extrêmement riche, elle a à l'extérieur une image d’accueil et de créativité. C'est pour moi le plus important".

Patrick Luxembourger part donc avec le sentiment du devoir accompli, mais aussi avec un goût amer, la Moselle étant selon lui dans un état "catastrophique" : "je constate que je n'adhère pas à ce qui se passe en Moselle aujourd'hui dans la vie politique, je ne souhaite pas me retrouver en opposition comme ça a été trop souvent le cas pour moi pendant des années, explique-t-il, citant l'exemple de la circulation vers le Luxembourg, lui qui a été l'un des pourfendeurs les plus virulents du projet A31bis tel qu'il existe actuellement.

"Qu'est-ce qui s'est passé en vingt ans dans notre département ? Quelles solutions ont été apportées ? Dire que notre territoire est avant tout un territoire qui doit vivre perfusé par un Etat étranger sans même que l'on analyse la situation, personnellement, je trouve que c'est assez grave, martèle Patrick Luxembourger. Les perspectives ne sont pas bonnes. On a la tête dans le sable, on se cache la réalité, qui est que le Grand-Duché nous vide littéralement de notre substance - c'est son jeu, c'est son droit."

Désormais, Patrick Luxembourger va se consacrer à sa carrière professionnelle - il travaille d'ailleurs au Luxembourg. Il souligne d'ailleurs qu'il est "très difficile aujourd'hui de concilier vie professionnelle et vie d'élu". Mais il a aussi des projets d'écriture : "disons que je suis sans doute un des détenteurs de la réalité de tout ce qui s'est passé depuis vingt ans dans le Nord-Moselle."