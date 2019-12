Patrick Malavieille, le maire communiste de la Grand-Combe se reprèsente pour un demi-mandat

La Grand-Combe, France

Patrick Malavieille, le maire communiste de la Grand-Combe (Gard), a annoncé ce lundi soir sa candidature aux prochaines municipales de l'ex-cité minière. Elu pour la première fois en 1993 comme conseiller municipal, le maire propose, s'il est élu, de n'être maire que pour 3 ans avant de céder sa place à Laurence Baldit pour les 3 dernières années du mandat. Une façon de préparer la transition. A 57 ans, celui qui est également président du Pont-du-Gard a décidé "de tourner la page de sa vie au service de la Grand-Combe".

Tout est sur la table, dans la plus parfaite transparence

L'actuel maire de la Grand-Combe "joue" franc-jeu. Un ticket Malavielle/Baldi, pour préparer la transition. "Un mandat-tuilage qui permettra à la ville de faire bénéficier l’expérience des sortants et le souffle nouveau des entrants", précise Patrick Malavielle. Des citoyens qui ne veulent plus de la politique comme avant, celle qui consisterait à "cacher les choses". "Qui pourra donc nous reprocher de leur dire la vérité ? de ne rien leur cacher ? et qu’ils puissent in fine au mois de mars prochain choisir en connaissance de cause"

Laurence Baldit, beaucoup d'entre-nous la connaissent déjà

S'il est élu, Patrick Malavielle, 57 ans (ex-député, ex-conseiller régional, conseiller départemental) cédera sa place de maire de la Grand-Combe en 2023. C'est Laurence Baldit, qui a enseigné à la Grand-Combe et actuellement principale de collège en Lozère qui le remplacera jusqu'à la fin du mandat en 2026. "Un mandat de transition pour finaliser les projets en cours" conclut le maire de la Grand-Combe. (l’ouverture du Pont Georges Frêche et la commercialisation du Parc Humphry Davy, l’ouverture d’une unité protégée à la Maison de Retraite Maurice Larguier, le Centre EPIDE à Ribe.)