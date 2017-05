Patrick Mennucci : "Bientôt, Jean-Luc Mélenchon va se mettre à jouer aux boules et à boire du pastis !"

L'élu socialiste marseillais Patrick Mennucci tire à boulets rouges ce vendredi sur Jean-Luc Mélenchon, son principal adversaires dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le député PS sortant ironise notamment sur l'invitation du leader de la France Insoumise à déguster une bouillabaisse.

Nouvel épisode dans la bataille que se livrent Patrick Menucci et Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives à Marseille, vendredi. Chez nos confrères de RTL ce vendredi, le député socialiste sortant n'a pas mâché ses mots.

"Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il allait m'offrir une bouillabaisse, c'est juste la démonstration qu'il n'a rien compris, parce que la bouillabaisse, c'est un plat de touristes à Marseille. Les Marseillais n'en mangent quasiment jamais", explique l'élu socialiste, remonté comme jamais.

"Jean-Luc Mélenchon fait tout pour passer pour un Marseillais. Bientôt, il va se mettre à jouer aux boules et à boire du pastis. Tout cela est absolument lamentable".

Patrick Menucci poursuit : "Personne ne dit qu'il faut être Marseillais pour être candidat dans la ville. Je dis juste qu'il faut un peu d'amour pour Marseille. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon se comporte un peu dans cette affaire-là comme un godillot*. En plus, il choisit une circonscription dont le Front national n'a absolument rien à faire."

"Les moules sur leurs rochers"

En visite jeudi à Marseille pour officialiser sa candidature, Jean-Luc Mélenchon a été moins virulent envers son adversaire du PS, déclarant tout de même : "Moi, je n'ai pas écrit "gauche" sur mon affiche pour que les gens le sachent. Et je suis désolé Patrick, je ne viens pas pour toi. De toute façon, où que j'aille on me dit que je ne suis pas de là, il faudrait savoir à la fin ! Si les gens ne veulent pas de moi, s'ils disent "on doit garder les moules sur leurs rochers", et bien ils choisissent, c'est la démocratie."

* Godillot : "inconditionnel qui marche sans discuter" (source : Le Petit Robert), "parlementaire inconditionnel d'un homme ou d'un parti politique, qui vote sans discuter" (source : Larousse)