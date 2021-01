Coronavirus - Patrick Weiten : "la seule solution est la vaccination"

Pour la Moselle, rien ne change. Lors de sa conférence de presse du jeudi 7 janvier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une prolongation du couvre-feu à partir de 18h jusqu'au 20 janvier au moins, ainsi que le maintient de la fermetures des cafés, bars et restaurants, repoussée à mi-février.

10.000 agents du départements prêts à aider

Sans nier la gravité de l'épidémie de Covid-19, Patrick Weiten juge "la situation épouvantablement dramatique" pour le lien social, l'activité économique, culturelle et sportive. "Tout cela est incohérent et désordonné. Comment interdire le sport le soir aux jeunes dans un gymnase alors que dans la journée ils pratiquent leurs activités scolaires ? Ne parlons pas des restaurateurs qui vivent un drame." Le président du Conseil départemental ne réclame pas un nouveau confinement, comme d'autres élus du Grand Est. Il ne voit qu'une solution : la vaccination. "Il faut absolument que nous accélérions, sinon nous irons de confinement en confinement." Patrick Weiten rejoint cette fois les critiques formulées depuis plusieurs jours par d'autres responsables politiques régionaux sur la lenteur du processus et la mise à l'écart dénoncée des élus de proximité pour prendre les décisions.

Le patron du département a pourtant des moyens à proposer : "en Moselle il y a 10.000 personnes qui sont prêtes à assumer la logistique, pompiers et fonctionnaires départementaux. On a des lieux culturels et sportifs à mettre à disposition."

Un eurodépartement de la Moselle en 2021?

Après la naissance de la Collectivité Européenne d'Alsace, Patrick Weiten s'engouffrer dans la brèche. "Ce qui est bon pour l'Alsace est bon pour la Moselle" assure le président du Conseil départemental qui a demandé dés 2019 la création d'un "eurodépartement de la Moselle" avec les mêmes compétences que son voisin alsacien, telles que la coopération transfrontalière ou le bilinguisme. "Il faut que nous récupérions des compétences équivalentes. Pour nous c'est absolument essentiel, nous devons pouvoir agir dans la proximité." Patrick Weiten attend un prochain entretien avec la ministre en charge des territoire, Jacqueline Gourault et il veut aller vite : "2021, le plus tôt possible." Avec lui ? Il assure ne pas avoir encore pris sa décision sur une nouvelle candidature pour les élections départementales prévues en juin prochain: "Ce n'est pas la priorité du moment."