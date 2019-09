Municipales : "je ne veux pas m'investir, mais je le ferai là où il peut y avoir le danger du RN", dit Patrick Weiten

Moselle, France

Il a choisi France Bleu Lorraine pour faire sa rentrée : le président du département de la Moselle, Patrick Weiten était l'invité de France Bleu Lorraine, ce lundi, à 7h45. L'occasion de revenir sur les sujets brûlants de ce mois de septembre, comme les municipales - "je vais essayer de rester en retrait, dit Patrick Weiten, mais je serai là où il peut y avoir le danger du Rassemblement national" - ou la réforme des retraites : Patrick Weiten considère qu'il est "légitime et normal" qu'il y ait des difficultés, mais "on est dans une situation où on doit trouver des solutions. Ce problème est devant nous, avec le vieillissement de la population. C'est un grand débat auquel le gouvernement fait face aujourd'hui, il a le courage de le mettre sur la table". Patrick Weiten appelle néanmoins "à une concertation qui soit la plus large possible".

Patrick Weiten, invité de France Bleu Lorraine Copier

Sur les dossiers départementaux, Patrick Weiten est revenu sur le numérique dans les collèges, "tous 4.0 depuis deux ans", c'est-à-dire passés au tout numérique. "On veut développer les infrastructures sur les écoles élémentaires", explique-t-il, il faut donc travailler avec les mairies, dont c'est la compétence. Des collèges vont également être reconstruits : Fontoy, Pierre Adt à Forbach, Moyeuvre-Grande, Saint-Avold...

La rentrée est l'occasion aussi de faire un premier bilan annuel des sites "Passionnément Moselle", lieux touristiques gérés par le département. "On est très impressionnés, près de 40% d'augmentation de la fréquentation par rapport à l'année dernière", s'exclame Patrick Weiten, qui cite les exemples des musées de Gravelotte et de Malbrouck.