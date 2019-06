Pau : Florence Parly salue l'action des forces spéciales dans la lutte contre le terrorisme

Pau, France

Florence Parly était à Pau ce jeudi 13 juin pour passer différentes troupes en revue. La ministre des Armées s'est rendu au commandement des forces spéciales terres (CFST), juste à côté de l'aéroport, afin d'évoquer la lutte contre le terrorisme.

Après avoir discuté avec les différentes unités et services qui agissent dans le contre-terrorisme, Florence Parly a tenu un discours de trois-quart d'heure dans lequel elle a salué le travail des militaires, notamment des forces spéciales du 4e RHFS de Pau (4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, composé de 600 hommes )

J'ai choisi Pau pour expliquer que la France allait rester mobilisée dans la lutte contre le terrorisme. J'ai voulu voir la façon dont les forces spéciales travaillent. Et puis, après la mort de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, décédés en libérant des otages au Burkina Faso, j'ai voulu remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui jour et nuit travaillent à la protection acharnée de nos concitoyens"

— Florence Parly, ministre des Armées

Fédérer les forces européennes

Florence Parly a aussi expliqué sa volonté de fédérer les forces spéciales de différents pays européens pour soutenir les forces spéciales françaises, notamment au Sahel. "Le projet a été proposé aux Européens, en collaboration avec les autorités Maliennes. ll n'est pas encore complètement opérationnel", précise la ministre, qui ajoute que "l'Europe doit intégrer le terrorisme dans son logiciel".

Des forces spéciales en démonstration

Les forces spéciales ont présenté leur travail. Cagoulé et sous pseudo afin de préserver son anonymat, le capitaine Séraphin, qui commande l'ensemble des hélicoptère en vol lors d'une mission, apprécie les honneurs de Florence Parly. "On n'est pas forcément habitué à avoir ce type de reconnaissance. En général, dans une mission on sait ce qu'on a fait, mais des félicitations à ce niveau-là, cela fait toujours plaisir."

Un commandant des forces spéciales de Pau raconte son quotidien Copier

Le capitaine Séraphin, commandant d'unité au sein du 4e RHFS de Pau © Radio France - Clémence Fulleda