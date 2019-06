Pau : le premier adjoint au maire Jean-Paul Brin est mort

Pau, France

Jean-Paul Brin est mort ce mercredi à l'âge de 72 ans. Le premier adjoint de François Bayrou est décédé à l’Institut Bergonié de Bordeaux où il était hospitalisé depuis le début de la semaine. Avocat de carrière, ancien bâtonnier, Jean-Paul Brin était un fidèle du maire de Pau, François Bayrou. Il était même pressenti pour lui succéder à la mairie quand le président du Modem avait été nommé garde des Sceaux.

Je suis dévasté par ce qui est arrivé. C'était un homme formidable - François Bayrou

Jean-Paul Brin était en charge à la mairie de Pau de la coordination générale et de l’urbanisme. Il a lancé plusieurs gros dossiers et chantiers sur la ville aux côtés du maire : les Halles, le stade d'eaux-vives ou encore le Fébus : le nouveau bus à hydrogène de l’agglomération. "Il était avec moi comme les deux doigts de la main depuis 40 ans", a réagi François Bayrou. On a mené tous les combats ensemble, on a exercé toutes les responsabilités ensemble mais plus encore que ça, ce qui fait le plus mal c'est le manque, c'est l'affection qui avait entre nous on travaillait beaucoup ensemble, on discutait beaucoup ensemble et on riait aussi beaucoup ensemble."