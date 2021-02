Un square à l'abri de la circulation va naître en plein centre ville de Pau courant 2022. Ce sera le résultat de la création de l'îlot Henri IV et du passage Carnot, le passage Carnot s'ouvrira au 16 bis de la rue, en face de la poste, et permettra d'accéder à ce nouvel espace public.

Pau : un square et une galerie commerciale en centre ville

La galerie commerciale vue depuis le square, au fond on voit la poste de la rue Carnot

On se souvient que ce projet du passage Carnot devait accueillir les antiquaires expulsés de la rotonde du marché du foirail. Finalement ses boutiques sur 1000 mètres carrés devraient être réservées à des métiers d'art et de culture : artisans, bouquinistes, antiquaires. Elles se répartiront de part et d'autre d'une galerie couverte.

Le passage Carnot - Ville de Pau

L'accès à l'école Henri IV se fera désormais par ce passage Carnot

Les parents et les enfants n'entreront plus dans l'école par la place Marguerite Laborde qui était très encombrée à l'heure de la rentrée des classes, ce qui posait des problèmes de sécurité. Ils devront emprunter ce passage Carnot et traverser le square pour entrer à l'arrière de l'école par un préau.

L'entrée du passage Carnot au 16 bis de la rue - Ville de Pau

Un square à l'abri de la circulation sera crée derrière l'école et la médiathèque

Un square sera donc aménagé avec un jardin pédagogique, on pourra y déjeuner, s'y reposer, y organiser des spectacles. Ce square sera entouré par l'école Henri IV, mais aussi par la crèche Saint-Vincent-de-Paul, la calendretta, le centre de transmission Occitan, la future cité judiciaire installée dans le couvent de la Miséricorde, et il y aura un accès par la médiathèque. Le tout sera placé sous vidéo surveillance.

Le futur square, à droite on aperçoit l'arrière de la médiathèque - Ville de Pau

Le square et le passage devraient être terminés courant 2022 pour un budget global prévisionnel de 2 millions 800 000 euros hors taxes.