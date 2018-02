Corse, France

Publication facebook de Paul-Félix Benedetti à la suite du discours d'Emmanuel Macron - capture d'écran

1975 et le préfet Gabriel Gilly, vous évoquez clairement les événements d'Aléria. Est-ce que vous sentez la pression monter dangereusement après le discours d’Emmanuel Macron ?

« Je sens des relents d’un archaïsme, il y a le bruit des bottes, un discours à géométrie variable. D’un côté le constat qu’on peut tous partager d’une Corse asphyxiée, un peuple corse en perte de valeurs, de repères, le Président a même fait allusion à une potentielle dérive mafieuse…mais d’un autre côté aucun moyen, ni évolution institutionnelle, aucun saut en termes politiques du même niveau que le statut de 1982, première réforme de la décentralisation française. Aujourd’hui on veut tout simplement, éventuellement nous inscrire dans la constitution parce qu’on est une collectivité spécifique et que cette fois ci on va nous nommer, c’est grave !

Il y a quand même un suffrage universel qui a légitimé la revendication des patriotes corses, notre droit à se sauver et notre droit légitime, historique. Aujourd’hui le nier, affirmer des fondamentaux français qui sont éculés dans le monde entier à savoir que le terreau et le ciment de la nation française est exclusivement sa langue, expliquer que la Corse a été faite de conquêtes et de reconquêtes mais que comme elle a été conquise aujourd’hui on n’a plus rien à revendiquer…considérer que notre problème est exclusivement économique mais en nous donnant aucun moyen, en nous précisant que si on nous donne une autonomie financière un peu plus large on n’aura pas droit à la péréquation de compensation nationale. C’est un chantage qui n’est pas justifié ni justifiable, les masques sont tombés. »

Comment vous interprétez le virage pris par Emmanuel Macron ? Il y avait le candidat girondin Macron avec le discours de Furiani, derrière lui le drapeau corse et puis le Président Macron gardien des institutions. Vous pensez qu'il est passé de l'empathie a l'opportunisme ?

« Il n’y a même pas eu d’empathie, il y a eu un calculateur, quelqu’un qui a essayé de séduire tout le monde y compris l’électorat corse en ayant une posture qui aujourd’hui devient une imposture. Il réaffirme aujourd’hui en tant qu’énarque qu’il est, les fondamentaux de la nation française dirigée par une caste, une caste d’énarque qui prennent le dessus sur l’ensemble de l’idéologie et qui n’ont comme seul et unique but que de continuer à assurer leur propre survie et le maintien du pouvoir. Dans ce cadre-là il est entouré en permanence de mauvais conseillers, il est venu avec Jean-Pierre Chevènement, ce qui est affligeant pour la Corse, il reçoit comme si c’était des personnes représentatives d’un courant politique en Corse, Emile Zuccarelli, Nicolas Alfonsi et consort qui aujourd’hui sont des personnes qui sont là pour sucrer les fraises.

Paul-Félix Benedetti © Radio France - rcfm

Moi je crois que le temps de la connivence est fini on doit reprendre la revendication, la confrontation des idées et on doit essayer de convaincre. Assister au débat c’est logique, se laisser fouiller comme un malpropre dans des locaux même de la mairie de Bastia, d’insulter les élus de la Corse, en disant qu’ils ne sont rien, que les vrais élus sont ceux du suffrage universel et pourtant M.Macron par le suffrage universel n’a pu avoir qu’une très courte majorité que grâce l’appel au vote de Gilles Simeoni… Dans ces conditions je crois que la désobligeance a été à tous les niveaux. »

Et maintenant on fait quoi ? Vous appelez à manifester, à descendre dans la rue à nouveau ?

« Aujourd’hui on doit se servir des leviers actuels pour créer une contre administration, dans la limite actuelle des dévolutions, qu’on essaie de leur montrer que collectivement on est capable de redresser notre pays et surtout de conforter cette idée que nos revendications sont de progrès, qu’elles amèneront la justice sociale et la répartition des richesses.

Paul-Félix Benedetti invite les corses à "se libérer par eux-même" Copier

Il faut qu’on s’attache aussi à déraciner le mal interne qui est en train de gangrener la Corse et qu’on trouve les voies et moyens y compris à moyens légaux actuels de créer et inventer une nouvelle politique et pas d’attendre de Paris ou d’ailleurs des choses qui ne viendront jamais. Ensuite, je crois que l’on pourra lorsqu’on aura été adossé à une manière de gouverner innovante, avec une probité exemplaire, une capacité de travail exemplaire, en associant les forces vives, en n’ayant aucun ostracisme lattant, à ce moment-là on sera en plein droit de créer une demande légitime d’autodétermination et que l’on se libère par nous-même. »