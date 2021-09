Paul Quilès ancien directeur de campagne de François Mitterrand et plusieurs fois ministre est mort

Paul Quilès s'est éteint ce mardi. L'ancien directeur de François Mitterrand et plusieurs fois ministre avait 79 ans. Il a également été maire de Cordes-sur-ciel dans le Tarn pendant 25 ans, de 1995 à 2020.

Son décès est confirmé par le président du conseil départemental du Tarn. Christophe Ramond se dit "ému" et souligne que "c'est un personnage très important qui nous quitte aujourd'hui". Au delà de l'homme politique plusieurs fois ministre et ancien directeur de campagne du candidat François Mitterrand lors de sa victoire à l'élection présidentielle en mai 1981, il garde le souvenir d'un "esprit libre au sein du parti socialiste, d'un homme viscéralement engagé et qui s'est battu pour faire vivre sa communauté de communes".

L'un des dernières archives sonores de Paul Quilès

Le 10 mai dernier, à l'occasion des 40 ans de l'élection de François Mitterrand, Paul Quilès avait fait part de son souvenir au micro de France Bleu Occitanie.

Paul Quilès le 10 mai 2021, à l'occasion des 40 ans de l'élection de François MItterrand. Copier

"A 18 heures" se souvenait-t'il " dans mon bureau de directeur de campagne il y avait Fabius, Jospin, Deferre, on était très tendu (...) J'attendais un coup de fil de la SOFRES. A 18h30 le téléphone sonne (...), et on me dit tu peux appeler François Mitterrand et lui dire qu'il est élu. Je raccroche, et vous n'imaginez pas la scène autour de moi, l'excitation, Fabius qui pleure comme un gamin. D'un seul coup le "il ne le feront jamais" est balayé."