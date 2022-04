"Philippe Poutou est le candidat des ex-salariés de la SAM", selon sa porte-parole Pauline Salingue

Pauline Salingue, porte-parole nationale de Philippe Poutou et déléguée CGT au CHU de Toulouse, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mercredi matin, à quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Est-ce que Philippe Poutou est le candidat des ex-salariés de la SAM en Aveyron, qui refusent toujours de quitter leur usine et qui ont encore manifesté hier?

Oui, Philippe Poutou est le candidat de tous ceux et toutes celles d'en bas. Et les ouvriers et ouvrières de la SAM, c'est une illustration parfaite du cynisme du système. Plus de 300 ouvriers qui se sont fait licencier et qui occupent leur usine depuis maintenant plus de 130 jours face à Renault, face à l'État, face au jugement qu'a ordonné le tribunal, à savoir leur expulsion pour trouble à l'ordre public alors que la seule chose qui veulent faire, c'est préserver leur outil de travail.

Pourquoi hier, alors que c'était très symbolique, c'était la date butoir pour évacuer l'usine, votre candidat Philippe Poutou n'était pas présent aux côtés des salariés ?

Il était en partance pour France 2. C'est tombé ce jour-là. Sinon, évidemment, il se serait déplacé. Il a d'ailleurs adressé un message personnel à l'ensemble des salariés de la SAM. Ce message a été évoqué par les syndicalistes présents. Mais bien sûr qu'on est à leurs côtés. On était plusieurs membres du Nouveau parti anticapitaliste. On l'était l'année dernière, on l'est cette année. On sera bien sûr à leurs côtés et évidemment, notamment en cas de tentative d'expulsion par la police.

Est-ce que vous saluez la décision de la préfète de l'Aveyron, représentante de l'État, de ne pas faire intervenir la police pour évacuer le site ?

On se satisfait qu'il n'y ait pas eu d'expulsion. Après, on espère que ce n'est pas en lien avec l'élection présidentielle et le fait de vouloir, sans faire exprès, donner une mauvaise image, on va dire, de l'État français qui expulserait des centaines de salariés qui aujourd'hui occupent leur usine. Mais pour préserver leur outil de travail, pour préserver la possibilité d'un projet de reprise réelle.

On ne peut pas nier le fait que la région et l'État ont débloqué plus d'un million d'euros pour étudier le projet de reprise de la SAM. Est-ce que vous la considérez, cette volonté de sauver les emplois du bassin tout de même ?

Si un million d'euros a été débloqué, c'est grâce à la mobilisation des salariés. Ce n'est pas tombé du ciel. L'État donne 200.000 euros, ça ne va pas non plus les ruiner. Quand on voit les milliards qui ont été distribués aux grandes entreprises, je pense qu'ils vont s'en sortir. Nous, en tout cas, on accompagnera les salariés dans toutes leurs démarches pour maintenir cette usine. Parce qu'effectivement, vous le disiez, la vie dans le bassin, là, elle est mise en cause. Un bassin qui a été déjà bien abîmé et supprimer tous ces emplois, ce serait catastrophique.

Philippe Poutou veut interdire les licenciements en France. Comment va-t-il s'y prendre?

C'est l'illustration là ce qui se passe, toutes ces personnes qui se retrouvent licenciées dans une entreprise qui fabriquait à 100% pour Renault.

Mais comment on interdit à un patron de licencier ?

L'État lui interdit, l'État le bloque, l'État sanctionne. À un moment donné, Renault, 100% des pièces dans cette usine étaient fabriquées pour Renault. Mais ce n'était pas une usine Renault. Donc c'est de la responsabilité de Renault qui fait des milliards de bénéfices de maintenir ces emplois, quelle que soit l'entreprise. C'était de la fausse sous-traitance.

Vendredi, ici, à votre place, on a reçu la représentante de Nathalie Arthaud. Quelle est la différence entre elle et Philippe Poutou ?

En quelques secondes, ça va être difficile. Mais on a aussi des points communs, des différences, notamment sur l'implication dans les différentes mobilisations.

Comme vous, elle défend les travailleurs, elle est contre le capitalisme. C'est dommage d'éparpiller les voix ?

Il y a six candidats à droite, il y a six candidats à gauche. Je ne pense pas que ce soit de la responsabilité de l'extrême gauche, que ce soit Lutte ouvrière ou le NPA, la division des voix. Après, Lutte ouvrière fait très régulièrement cavalier seul. C'est leur choix, c'est leur décision. On a des différences dans la pratique, mais lors de ces élections, notamment sur la pluralité des luttes et les différentes manières d'entrer en mobilisation.

Mais s'il faut absolument renverser le capitalisme d'Emmanuel Macron. Pourquoi vous n'avez pas fait campagne, je vais encore plus loin, avec Jean-Luc Mélenchon, pour mettre toutes les chances de votre côté ?

Nous, le message qu'on fait passer aujourd'hui, c'est que, sauf bouleversement d'ampleur, c'est Emmanuel Macron qui va remporter ces élections et qu'il faut préparer l'après. Donc oui, on interpelle toutes les organisations de gauche aujourd'hui, toutes celles et tous ceux avec lesquels on se retrouve dans la rue pour justement préparer cette riposte. Pour reconstruire réellement une gauche anticapitaliste de combat, parce qu'il peut y avoir des alliances artificielles. Mais la réalité, c'est que la gauche a été véritablement défaite aussi en grande partie à cause de ces trahisons quand elle était au gouvernement et que maintenant il en va de notre responsabilité de redonner de la force aux luttes et aux combats. Parce que c'est là que ça va se passer après les élections présidentielles.

Pauline Salingue, on vous connaît ici pour votre engagement au sein de la CGT au CHU de Toulouse. La santé fait aussi partie intégrante de cette campagne. Comment va l'hôpital post- Covid ?

Mais l'hôpital va très, très mal. L'hôpital post-Covid... Il y a encore le Covid par ailleurs. Mais c'est dans la lignée des vingt dernières années. Plus de 100.000 lits supprimés en vingt ans, 5.000 lits supprimés pendant la pandémie. Et pas des lits qui ont été fermés par manque de personnel.

Le Ségur de la santé n'a servi à rien ?

Le Ségur de la santé, c'est en partie des revalorisations salariales, mais en partie également des allongement de la durée pour arriver aux fins des grilles. Mais c'est surtout aucun moyen supplémentaire pour soigner. C'est 60.000 soignants qui sont partis depuis le début de la pandémie parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs conditions de travail, parce qu'ils en ont ras le bol, et c'est pas seulement un problème de considération, c'est que le quotidien est désormais impossible.

Le quotidien reste difficile au CHU de Toulouse ?

Le quotidien est très difficile et pas seulement à cause du Covid. Dans l'ensemble des services, il y a des centaines de lits qui sont fermés tous les jours par manque de personnel. Tout à fait. C'est au CHU de Toulouse et c'est dans l'ensemble des hôpitaux. Donc aujourd'hui, oui, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ce ne sera pas à coup de mesurettes. C'est 200.000 postes qu'il nous faut dans les EHPAD, 100.000 dans les hôpitaux pour rouvrir tout ce qui a été fermé. C'est le minimum aujourd'hui qui est nécessaire.

Philippe Poutou sera en meeting jeudi à 20 heures salle Jean-Mermoz à Toulouse.