Pauvreté en Corse : la CLE interpelle les candidats aux municipales

Dans une lettre ouverte, la Coordination qui regroupe des associations comme « Avà Basta », « la Croix Rouge » ou encore « le Secours Populaire » évoque les phénomènes de précarité et de pauvreté qui touchent les villes et villages de corses. La CLE demande aux candidats de se prononcer dans leur programme sur des questions comme l'accès au logement, la lutte contre le décrochage scolaire, l'inscription dans le dispositif "territoire zéro chômeur" ou encore l'accueil de migrants.

Quelles propositions ?

Un meilleur accès au logement social, rendre plus supportables les conditions de vie des sans-abris, améliorer la mobilité, selon le président de la CLE, le Dr François Pernin, la période électorale est une période de promesses, mais les propositions pour lutter contre la précarité et la pauvreté sur l’île restent peu visibles dans les programmes. « Pour l’instant on entend surtout des programmes qui parlent de parking et de circulation, c’est un souci mais ce n’est pas un souci majeure de la population puisque _20% est en dessous du seuil de pauvreté et 80% éligible au logement social_… »

Promesses électorales…

La Corse championne de France de la pauvreté

La démarche n'est pas nouvelle pour la CLE, qui interpelle depuis de nombreuses années les candidats avant chaque élection, mais constate-t-elle des avancées pour autant ? « On voit des avancées, premièrement dans la prise de conscience, le sujet de la pauvreté il y a 20 ans on n’en parlait pas. La deuxième étape c’est la planification, faire de véritables politiques contre la pauvreté pas simplement des mesures de prise en charge des conséquences. Troisièmement, c’est la mise en œuvre de ce qu’on a établi et planifié et continuer à imaginer d’autres solutions, alors oui ça avance mais _la pauvreté court plus vite que nous_… »

En dépit d'une légère amélioration, l'association déplore tout de même que la question du stationnement prenne très souvent le pas sur la pauvreté dans le programme des candidats.