Pays basque : ces villes du littoral qui choisissent de ne pas imposer le masque

Depuis ce début de semaine, le port du masque est obligatoire dans de nombreuses rues du centre-ville de Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, par arrêté préfectoral. En revanche, pour la plupart des autres communes du littoral, les maires ont fait le choix soit seulement le rendre obligatoire sur les marchés, soit pas du tout.

Anglet

A Anglet, le maire a fait le choix de rendre le port du masque obligatoire sur les brocantes et marchés. En revanche, il est toujours possible de se balader le long de la plage ou dans la rue sans porter le masque. "On n'a pas de centre-ville, et c'est vrai qu'on a un promenoir, un promenoir et des plages de 4,5km de long, les gens sont respectueux de la distance entre eux, mais si y'a nécessité, on prendra d'autres décisions", explique le maire d'Anglet Claude Olive.

Hendaye

A Hendaye, le masque est obligatoire sur les marchés, en revanche pour le moment, dans l'état actuel des choses, le maire Kotte Ecenaro n'envisage pas de rendre le port du masque obligatoire. Il a écrit au préfet pour lui demander d'obtenir des données concrètes ville par ville concernant l'épidémie prenant pour exemple le bilan quotidien diffusé dans la communauté autonome basque. "Que l'on donne aux maires, l'information précise de ce qui se passe dans chaque commune, quelle est l'évolution de la pandémie, et je ne doute pas qu'avec tous mes collègues élus de l'agglomération nous saurons prendre les mesures adaptés au problème, si problème il y a", détaille Kotte Ecenaro.

Bidart

A Bidart, le maire Emmanuel Alzuri prend un arrêté à partir de ce jeudi pour demander l'obligation du port du masque sur les marchés de jour et de nuit. En revanche, rien dans le reste de la commune. Selon lui, à Bidart l'affluence n'est pas telle que le masque soit nécessaire, et c'est aussi une question de moyens. "C'est facile de prendre des arrêtés partout, mais maintenant faut être capable de les faire appliquer, pour ce qui me concerne, je considère que pour les marchés on peut le faire, mais sur tout l'espace public, on fait confiance au sens des responsabilités des gens" pour Emmanuel Alzuri.

Urrugne

A Urrugne, le marie Philippe Aramendi considère qu'il n'y a pas suffisamment d'affluence pour justifier l'imposition du port du masque. "Nous n'avons pas de plage, de marché vraiment où il y a une grosse population qui circule, nous n'avons pas de lieu de fréquentation importante, je n'ai pas estimé pour l'instant de prendre d'arrêté rendant obligatoire le port du masque", justifie Philippe Aramendi

Guéthary

En revanche à Guéthary, la réflexion a évolué. La maire Marie-Pierre Burre-Cassou a d'abord souhaité observé la situation. "J'attendais des directives préfectorales, et d'informations concernant les risques sanitaires avérés ou pas, j'ai réfléchi à la question, je vais demander l'obligation du port du masque sur un périmètre et une durée très limitée", explique l'édile. Serait ainsi concerné l'avenue du Général de Gaule, en particulier, la partie qui concentre les restaurants et les commerces. L'arrêté concernerait la fin d'après-midi et le début de soirée.