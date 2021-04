Pays basque : EH Bai présente ses premiers candidats pour les départementales

Six ans après être arrivés au second tour des élections départementales dans le canton Montagne Basque, EH Bai décide d'y lancer sa campagne pour les élections prévues les 13 et 20 juin prochain. Les deux candidats officialisés ce lundi à Saint Jean Le Vieux sont Anita Lopepe et Frantxoa Camus. Ils tenteront de faire mieux que leurs prédécesseurs en 2015 qui avaient obtenu 42,87% des suffrages.

Objectif affiché cette fois pour le parti abertzale : l'emporter. "Nous nous présentons comme l'alternative de gauche écologiste, féministe et abertzale" déclarent les deux candidats successivement en français et en basque. Si le parti prévoit de développer son projet dans les prochaines semaines, il affiche d’ores et déjà quelques points prioritaire. "L'importance des institutions qui sont sur notre territoire nous donne la responsabilité de repenser les relations entre l'Agglo et le département" explique Frantxoa Camus.

EH Bai aimerait jouer un rôle de facilitateur entre le département et l'agglomération Pays basque, expliquant que certaines compétences sont similaires entre les deux. "Nous trouvons des doublons au niveau des compétences optionnelles. Pour dépasser ces doublons et avoir un fonctionnement plus vertueux, des pistes de rapprochement peuvent être énumérées, par exemple aux compétences infrastructures, routes départementales, des compétences quand même importantes du département et de l'autre côté, mobilité et avec le PDU qui est en cours d'élaboration au niveau de la CAPB, on voit clairement dans ces endroits là comment il faudrait croiser un petit peu les aménagements routiers qui peuvent se faire au niveau départemental avec les mobilités douces, la construction de l'abribus, la construction de voies vertes, de covoiturage, etc."

Anita Lopepe et Frantxoa Camus seront suppléés par Maite Pitrau, la maire de Tardets et Mattin Etcheverry, conseiller municipal à Saint Jean Pied de Port.