Pays Basque : "Emmanuel Macron représente l'optimisme"

Emmanuel Macron est ce dimanche le nouveau président de la République, élu à 65% des voix, selon les premières estimations. Au Pays Basque, certains l'ont choisi par défaut, d'autres par conviction. Portrait de deux macronistes convaincus.

Devant l'un des bureaux de vote de la mairie de Bayonne, Marion et Gérald sont souriants, satisfaits d'avoir accomplis leurs gestes citoyens. Comme au premier tour, c'est le bulletin d'Emmanuel Macron qu'ils ont mis dans l'urne.

►►► LIRE AUSSI | Présidentielle : Emmanuel Macron élu président de la République

Des électeurs de gauche

Tous les deux résident à Bayonne. Marion a 28 ans, Gérald 31 ans. Ils sont tous les deux architectes. En 2012, ils avaient voté pour François Hollande. "J'ai toujours voté à gauche, il est et de gauche et de droite, j'aime bien ce côté gauche libérale", explique Marion. "J'aimerais bien que la politique évolue vers ça".

Il a aussi une certaine idée du travail qui a séduit Marion : "Je suis assez convaincue par son optimisme par rapport au travail, qu'on soit contents d'aller au travail, même si c'est pas toujours une vocation, ça fait partie de notre place dans la société."

"On est convaincus qu'il va dans le bon sens", reprend Gérald. "On a espoir. Macron, il symbolise la jeunesse, le dynamisme et l'optimisme. On n'est pas sûrs de ce qu'il va faire, mais on a confiance en lui."

Emmanuel Macron, il symbolise la jeunesse, le dynamisme et l'optimisme" — Gérald, un électeur

On pense qu'il est dans la lignée de François Hollande, son héritier, et on y est favorable. Le candidat socialiste qui aurait pu avoir leur faveur Benoit Hamon ne les a pas convaincus. "Il n'avait pas pour nous l'étoffe d'un président, Emmanuel Macron un peu plus. En ce qui concerne l'économie, le programme d'Emmanuel Macron me semble plus stable", précise Gérald.

Un président pro-Europe

Ce qui a aussi convaincu Marion, c'est son projet pro-Européen. "C'est celui qui est le plus engagé en faveur de l'Europe, et la place de la France est dans l'Union Européenne. On est l'un des pays fondateurs. On est tous européens. On est de la génération Erasmus."

►►► LIRE AUSSI | Présidentielle - 2nd tour : retrouvez les résultats dans votre commune, votre département, votre région