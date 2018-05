C'est à Cambo-les-Bains que s'est tenue ce vendredi une rencontre internationale pour entériner la fin de ETA. La communauté internationale a pris acte de la dissolution de l'organisation, et planché sur l'avenir du processus de paix, avant une déclaration officielle devant la villa Arnaga.

Après avoir annoncé la mort de "toutes ses structures" mercredi dans un communiqué publié par plusieurs médias espagnols, puis confirmé la fin de ses activités dans un message audio diffusé jeudi depuis Genève en Suisse, l'organisation indépendantiste basque ETA (Euskadi Ta Askatasuna, "Pays Basque et Liberté") a achevé ce vendredi son processus de dissolution au cours d'une "conférence" aux allures de cérémonie d'adieux organisée à Cambo-les-Bains (Pays Basque français), à la Villa Arnaga la demeure de l'écrivain français Edmond Rostand auteur de "Cyrano de Bergerac".

La rencontre, intitulée "Rencontre internationale pour avancer dans la résolution du conflit au Pays Basque", est parrainée par des personnalités internationales venues se porter garantes de la bonne foi de ETA. Elle clôt une série d'annonces faites depuis plus d'un mois pour mettre officiellement fin aux activités de l'organisation terroriste, créée en 1959. La fin de 60 ans d'existence et de lutte armée pour l'indépendance du Pays Basque, avec son cortège de morts et de violence (829 morts selon le ministère de l'Intérieur espagnol).

Gerry Adams, Jonathan Powell, Michel Camdessus parmi les personnalités

Parmi les personnalités arrivées dans la matinée : le Nord-Irlandais Gerry Adams, ancien dirigeant du Sinn Fein pendant 34 ans, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ancien maire de Mexico, Jonathan Powell, diplomate britannique, Michel Camdessus, ancien directeur du Fonds monétaire international, ainsi que des élus, représentants de partis politiques et de syndicats. Parmi eux : Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et président de la Communauté d'agglomération Pays Basque, Max Brisson, sénateur LR, Frédérique Espagnac, sénatrice PS, Florence Lasserre-David et Vincent Bru, députés Modem-LREM. Trois cent quarante journalistes de 120 médias du monde entier ont fait le déplacement.

VIDÉO - La déclaration d'Arnaga

Les personnalités se sont réunies à huit clos à la mi-journée. La séance a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes d'ETA, avant une déclaration officielle, symboliquement lue en basque par une "jeune fille de Guernica" devant la villa Arnaga.

"C'est un moment historique pour le Pays Basque"

