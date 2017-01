Pays Basque : "il est temps que le PS révise un peu ses logiciels"

Sylviane Alaux, la députée de la 6ème circonscription des PA, estime qu'il est temps que le parti socialiste se remette en question. C'est pour cela qu'elle soutient Benoït Hamon dans la primaire du PS. Elle était notre invitée ce jeudi matin en direct sur France Bleu Pays Basque.

La députée de la 6ème circonscription des Pyrénées Atlantiques soutient Benoit Hamon pour la primaire à gauche.

Elle l'a choisit lui plutôt qu'un autre car, dit-elle, il est temps que le PS revisite un peu ses logiciels parce qu'il s'en est éloigné.

Cette primaire aura un impact très fort sur la vie interne du parti, c'est évident.

Sylviane Alaux estime par ailleurs que "cette primaire aura un impact très fort sur la vie interne du parti. Cette primaire je la veux à double visée : désigner notre représentant à la présidentielle et clarifier quelques - unes de nos lignes. Hamon, c'est gauche - gauche. Il incarne cette volonté de renouveau du PS. Moi ce que j'aime chez Benoit Hamon, c'est qu'il dit que la ligne, nous allons la tracer ensemble. Il ne fait que poser des options que nous construirons ensemble et ensuite ce sera la démocratie qui tranchera. Il se tourne vers une autre forme de gestion du pays. Et en cela je le trouve très intéressant."