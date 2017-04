Pays Basque: ils ont désarmé ETA

Samedi 8 avril, 172 bénévoles ont sécurisé les caches d'armes d'ETA, et les ont livré à la police. Ils étaient dans des bois, au bord d'un lac, quatre d'entre eux témoignent.

Les artisans de la Paix avaient mis en place une organisation réglée au millimètre, probablement avec l'accord tacite du gouvernement. L'un deux, Jean-Noël Etceheverry a remis la liste des caches d'armes d'ETA à une Commission Internationale de Vérification (CIV), et cette Commission a transmis la liste au procureur de Bayonne dans la foulée. Tout était déjà prêt, côté police et côté militants. Parmi eux, José Bové, député européen et ancien candidat à la présidentielle: "On est parti à 7h30 de Bayonne et on a roulé jusqu'à une forêt. On était 19 au total et on a installé des balises pour signaler les deux caches".

Certains étaient plus près de la côte basque. La députée socialiste Sylviane Alaux était près de St Jean de Luz. Elle souligne l'importance de "preserver une dignité à ce moment" et parle d'une "grande émotion à participer à ce processus historique".

Sylviane Alaux députée socialiste de la 6° circonscription © Radio France - Bixente Vrignon

Anne-Marie Borde, elle, ne pouvait pas se prévaloir d'une quelconque immunité, elle n'est pas élue, mais retraitée. Ancienne journaliste, il lui semblait important d'apporter sa collaboration. Elle est allée jusqu'à une cache à Lahontan; avec un "groupe de vérificateurs. On a attendu l'arrivée de la Police Judiciaire, mais on n'a pas vu quand ils ont embarqué le matériel".

Militante soiletan, Jean-Jacques Etxeberri "Llargo" ere. Enpresalaria da, eta bakearen alde, ahantsu 350 km egin ditu egunean. Etxarriko oihan batean kokatua zen zaindu behar zuen gorde lekua.

