Pays Basque : la rupture est actée entre EELV et le PS

Europe Ecologie les Verts est en ordre de marche pour les élections législatives. Le parti présente un candidat par circonscription au pays basque et assume la rupture avec le parti socialiste et les aberzales.

Europe Ecologie Les Verts assume la rupture avec le Parti socialiste et les Aberzales et part seul pour les élections législatives du 11 et 18 juin.

Trois candidats au pays basque

Sur la 4e circonscription, la basco-béarnaise, Véronique Zénoni , une vétérinaire. Sa suppléante est la conseillère régionale Alice Leiciagueçahar...

Sur la 5e circonscription, Thibault Pathias, 23 ans, élu à Lahonce. Sa suppléante est Marie-Ange Thébaut...

Sur la 6e, Sophie Bussière, la responsable d'Europe Ecologie Les Verts au Pays Basque. Son suppléant est David Desmarty.

EELV avait besoin de "se reconcentrer, de se réinventer"

"On avait besoin de se reconcentrer, de partir seuls ...." Partager le son sur : Copier

L'accord avec les aberzales en 2012 n'a pas été reconduit. "Pas parce que les idées sont incompatibles. Elles le sont même encore plus qu'autrefois mais EELV avait besoin de se reconcentrer après les difficultés rencontrées par le parti ces derniers mois. On avait besoin de partir seuls et indépendants", expliquait Sophie Bussière, ce jeudi matin en direct sur France Bleu Pays Basque. "Un besoin de se reconstruire et de se réinventer", précisait ma responsable d'Europe Ecologie les Verts au Pays Basque. "La rupture est actée avec le PS parce que le contrat passé en 2012 n'a pas été respecté" (NDLR : par les socialistes).