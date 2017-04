Pays Basque : le 8 avril au soir, ETA sera une organisation désarmée

Un collectif dénommé "les artisans de la paix" appelle à un grand rassemblement à Bayonne le samedi 8 avril. Ce jour-là, "de manière vérifiable" le stock d'armes et d'explosifs d'ETA sera rendu inutilisable, affirment-ils.

Plus de pistolets, ni de mitraillettes, plus de grenades "Jotake", de détonateurs ou de "Goma 2", les armes artisanales fabriquées par ETA. Un collectif de citoyens appelle à un grand rassemblement samedi à Bayonne pour montrer le soutien populaire dont bénéficie le "désarmement d'ETA par la société civile", devant l'apathie des Etats.

Une paix sans vainqueurs ni vaincus humiliés

Selon quel déroulé? Les organisateurs demandent de la prudence et de la discrétion pour le moment, on sait seulement que les opérations auront lieu hors de Bayonne, supervisées par des experts internationaux. Et on attend de la France et de l'Espagne qu'elles n'interviennent pas pour ne pas entraver le processus. De quel désarmement parle-t-on? Il devrait s'agir principalement d'explosifs, et d'armes de poings, mais là aussi les "artisans de la paix" ne donne pas de détails, pas plus qu'ils ne parlent de leur emplacement. On sait cependant qu'ETA a disséminé des "zulos" (caches) dans des bois, des carrières un peu partout en Pays Basque.

Pourquoi le désarmement?

Mixel Berhokorigoin, militant d'ELB - Confédération Paysanne participe au mouvement depuis le début, comme "Txetx", Jean-Noël Etxeberri, militant altermondialiste. Pour eux, "le désarmement est incontournable, sinon rien n'avance". Pour mettre au point leur initiative, ils expliquent: "nous sommes en contact avec ETA et le gouvernement français. Ce sera un désarmement sans préalables, et on sent que la France veut que ça se fasse, on espère qu'il n'y aura pas d'obstacle" parce que leur engagement est massif: "on s'est engagé qu'à la fin de la journée du 8 avril ETA soit une organisation complètement désarmée". Ils veulent aussi que la population se rassemble nombreuse, "pour prouver que la population du Pays Basque, le peuple basque dans sa pluralité, soutient le désarmement et demande une paix globale, juste et irréversible. Si on réussit, demain plus personne ne pourra prendre les armes au nom du peuple basque.

Ecoutez le magazine sur le désarmement Partager le son sur : Copier

Soutien politique

Les artisans de la paix espèrent que la France et l'Espagne vont "faciliter le processus" samedi. D'autant que l'ensemble des syndicats, de nombreuses associations, et la quasi totalité des responsables politiques soutiennent cette initiative. Comme Jean-René Etchegaray, le président de la communauté d'agglomération pays Basque (CAPB) qui regroupe les 158 communes: "Avec de nombreux élus, nous leur prêtons notre concours et dans le cadre de l’État de Droit. Mais c'est un dossier très particulier qui occupe trois générations en Pays Basque depuis le début des années 60. Alors, il faut des solutions particulières, une justice transitionnelles pour les familles des victimes des attentats et pour les familles des prisonniers, souvent incarcérés à des milliers de kilomètres de leurs proches qui ne peuvent pas les visiter".