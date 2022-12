Pays basque : le mouvement abertzale de gauche lance le processus de réflexion "Bagira"

60 ans après la création d'Enbata, le mouvement patriote basque au nord des Pyrénées, une dizaine de militants de la gauche indépendantiste lance "Bagira" , nous sommes en langue basque. Le nouveau processus de réflexion est basé sur des rencontres qui auront lieu sur les trois provinces dès février 2023. Les 8 et 9 avril, le rendez vous est fixé à Itxassou pour Aberri Eguna, la journée de la patrie basque. Bagira commémorera le soixantième anniversaire de la charte d'Itxassou qui avait officiellement lancé le mouvement abertzale au Pays basque nord. Jean-Noël "Txetx" Etcheverry est un des militants qui a lancé Bagira. Il a répondu aux questions de France Bleu Pays Basque .

Une structure de plus. Pourquoi lancer Bagira ?

Jean-Noël "Txetx" Etcheverry : Cela fait une soixantaine d'années maintenant que le mouvement abertzale s'est créé en Pays basque Nord. Il existait déjà au Pays basque sud. Le monde et le Pays basque aussi ont beaucoup changé et aujourd'hui, nous sentons le besoin de faire le bilan de ces 60 premières années. Nous voulons voir ce que veut dire être abertzale aujourd'hui dans le monde du XXIᵉ siècle. Nous allons commencer à discuter des 60 prochaines années, notamment par rapport aux grands enjeux actuels à l'échelle du monde, de l'Europe et du Pays basque. Nous devons fixer la feuille de route partagée de ce mouvement pour voir comment continuer à transformer ce pays et à le construire.

Il y a aussi un devoir de transmission, parce que je pense qu'il est très important qu'on transmette l'expérience et que l'on passe le flambeau aux jeunes générations qui vont porter le mouvement pendant les 60 prochaines années. Il est important de partager entre tous et pas uniquement avec ceux qui sont dans le mouvement politique. Car il y a de nombreuses initiatives au niveau de l'agriculture, de l'euskara, du social, de l'écologie, des syndicats ou du féminisme. Actuellement, le mouvement abertzale est une vraie force globale qui est en train de transformer ce pays dans un sens plus progressiste, plus solidaire et plus démocratique. Nous pensons donc qu'il est bon de se poser des questions de fond et pas rester tout le temps le nez dans le guidon dans nos batailles quotidiennes.

Que réclamez vous, l'autonomie ? l'indépendance du Pays basque ?

Mais c'est exactement toutes ces questions, et bien d'autres, qu'on va se poser dans ce processus. Parce que le mouvement abertzale est né dans les années 60, dans un monde où il y avait des Etats nations et non pas la globalisation ou l'Europe telle que nous les connaissons aujourd'hui.

Nous devons faire face à de grands enjeux mondiaux comme le changement climatique, les défis sanitaires, l'immigration massive qu'on peut attendre du changement climatique. Aujourd'hui, que veulent dire être abertzale et ces notions d'indépendance, d'autonomie, de souveraineté dans le monde actuel. Il existe un certain nombre de risques et de menaces mais aussi d'opportunités qui font que l'enjeu abertzale est plus actuel que jamais.

Le Pays basque a depuis peu une communauté d'agglomération...

En tant qu'abertzale on ne peut que se réjouir de la première forme d'existence institutionnelle du Pays basque nord. Il s'agit d'une base pour travailler tous ensemble. Cependant, tout le monde sait bien que nous aspirons à beaucoup plus d'autonomie. Cela est d'autant plus nécessaire, d'après nous, que dans un monde aux enjeux à la fois écologiques et climatiques, nous avons besoin de plus de justice sociale et de pouvoir au niveau local. Cela va être un enjeu décisif pour les décennies à venir.

La violence a t-elle était un frein pour votre mouvement ?

Tout d'abord, cela n'a pas été un choix fait par les gens, mais plutôt une réaction à des violences qui nous ont été imposées. Il ne faut pas oublier que l'ETA est née en réaction à la dictature franquiste et que des gens en sont venus à apprendre à manier la violence politique car toutes leurs revendications étaient bloquées. Ils se sont heurtés à la répression et au mépris. Aujourd'hui, nous avons dépassé ce cycle de violence et notre responsabilité est de construire les conditions et de pousser les deux États que nous avons en face à construire les conditions afin que la violence ne soit plus jamais utile, nécessaire ou souhaitée.

