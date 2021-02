Pays basque: le Rassemblement National lance sa campagne des régionales à la frontière devant 300 opposants

Double mobilisation ce mardi matin à Urrugne. Le Rassemblement National organisait une action pour dénoncer une "immigration massive" sur le pont de Behobie, action pour lancer leur campagne en vue des élections régionales prévues en juin prochain. Action à laquelle 300 militants à l'appel de plusieurs associations ont répondu.

Une vingtaine de militants du Rassemblement National venaient dénoncer une "immigration massive" © Radio France - Anthony Michel

En début de matinée, des manifestants se sont en effet rassemblés sur le rond point face au pont de Béhobie afin de dénoncer le message porté par le Rassemblement National. Pendant plus d'une heure, les militants ont dévoilé banderoles, et entonné que les "réfugies étaient les bienvenus", et que le "Pays basque (était) une terre d'accueil" en français et en basque.

Banderoles et drapeaux pour dénoncer le message du Rassemblement National © Radio France - Anthony Michel

Devant eux, une vingtaine de militants du Rassemblement National qui attendait l'arrivée de leur candidate aux élections régionales, Edwige Diaz. La mobilisation est montée d'un ton lorsque les militants d'extrême droite ont déroulé leur banderole anti immigration. Les autres manifestants se sont rapprochés, et certains ont jeté des œufs, une pierre et un pétard. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour séparer les deux camps, et faire regagner le calme. Un affrontement qu'a déploré Edwige Diaz, du Rassemblement National "nous représentons la majorité silencieuse face à cette minorité violente et agissante, nous ne partageons pas les méthodes de ces extrémistes-là".

Les militants du Rassemblement National se sont ensuite réfugiés quelques minutes de l'autre côté du pont avant de quitter les lieux.