Pays Basque : les maires qui renoncent sont las de "la toute-puissante agglomération Pays Basque"

Orègue, France

"Je pense que ça suffit!" Le maire d'Orègue est clair sur sa décision d'abandonner la mairie dans laquelle il a siégé durant un quart de siècle dont 18 ans comme maire. "Je suis lassé de toutes ces corvées à réaliser tous les jours, avec la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB), les services de l'état, les administrés. _Je pense que la toute-puissante communauté d'agglomération rogne le pouvoir des maires_, tout comme les baisses de dotation, les contraintes budgétaires, les normes sur les bâtiments publics: église, école, mairie. Tout ça me fait penser qu'il faut laisser la place à quelqu’un de plus jeune".

Baisse des aides de l'Etat

Et il renchérit en soulignant que: "en matière d'urbanisme ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant c'est l'Etat qui gère les documents d'urbanisme. Avec la commune de Béhasque-Lapsite, j'ai été l'une des premières communes du canton à réaliser une carte communale (ancien PLU). _Ça devient très difficile pour trouver des zones constructibles_. Moi j'ai la chance d'avoir encore quelques hectares de terrain constructibles sur ma commune. Mais les dernières cartes communales réalisées par les services préfectoraux (DDTM) ou la CAPB ne donnent que quelques terrains constructibles autour des bourgs".

Et puis les électeurs ont aussi changé regrette Jean-Pierre Camou: "les administrés, ils vous embêtent presque tous les jours. Le budget de la commune est de 130.000€, en baisse de 20% à cause de la baisse des aides de l'Etat". Mais les charges restent fixes: "il faut 50 à 60.000€ pour entretenir la voirie communale". Le maire sortant reconnait finalement qu'il a aimé le contact avec les gens, même si les administrés deviennent de plus en plus compliqué.

Ecoutez l'interview complète de Jean-Pierre Camou

Jean-Pierre Camou, maire d'Orègue Copier