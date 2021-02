Pays Basque : Saint-Pée-sur-Nivelle demande 55% de logements sociaux et une ligne de bus dans le nouveau PLH

Le Plan Local de l'Habitat (PLH) va déterminer le nombre et le genre de constructions jusqu'en 2026. La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle demande à la fois moins de logements et plus de logements sociaux dans un souci anti-spéculatif.

Le Pays Basque construisait des logements à un rythme de 3.000 par an jusqu'à présent, tout types confondus. Le Plan Local de l'Habitat, soumis à l'avis des 158 communes de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, propose de freiner ce rythme, en passant à 2.650 pour les cinq prochaines années, dont 45% de logements sociaux. Le PLH se base sur un diagnostic partagé à l'unanimité : l'énorme pression spéculative qui pèse sur la côte basque en particulier. Mais les avis diffèrent sur les orientations, et certaines communes, Hasparren, Hendaye ou encore Saint-Pierre d'Irube ont émis des réserves. Pour le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle, le plan proposé va "au-delà des besoins de la population locale".

Dominique Idiart, maire de St Pée-sur-Nivelle © Radio France - Oihana Larzabal

Plus de logement social

Dominique Idiart était l'invité de France Bleu Pays Basque ce vendredi et reconnaît que le plan va dans le bon sens en proposant de construire 350 logements de moins chaque année. Mais il signale que "sur les 2.650 logements prévus, 1.200 devront répondre aux critères sociaux, c'est-à-dire réservés à des foyers dont le revenu mensuel ne dépasse pas les 3.800€ par mois". C'est le cas de 80% des foyers du Pays Basque et ce plan "doit apporter une réponse aux besoins des locaux". Dominique Idiart propose ainsi que "des 45% de logements sociaux aujourd'hui, on voudrait passer à 55%, destinés à une résidence principale. Ils peuvent être financés dans les Plans Locaux d'Urbanisme avec le Bail Réel Solidaire (BRS) pour maîtriser le foncier" Ce BRS permet de vendre un logement à bas prix aux foyers qui remplissent les critères sociaux, mais la commune reste maîtresse du foncier. Le propriétaire qui voudrait revendre ne pourra le faire qu'au prix indiqué par la commune, et à des acheteurs qui répondent aux critères sociaux.

Parce que pour ce qui est du marché libre, "on ne peut plus rien maîtriser", déplore le maire senpertar, "quand il y a des mutations, c'est fait à des prix inaccessibles pour les foyers classiques de notre territoire". Autre réserve au PLH, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle rappelle que "on ne peut pas accueillir plus de monde sans mettre les services en face. Il y a des lignes ouvertes vers St Jean-de-Luz et Hendaye, mais aucune ligne vers Bayonne, que ce soit pour les scolaires ou pour le travail. Depuis le bassin de la Nivelle, il faut obligatoirement se déplacer en voiture. Ce qui mettra encore plus de voitures sur les routes si de nouveaux logements sont construits sans offre de transport collectif".

Réécoutez l'interview de Dominique Idiart

Dominique Idiart, maire de St Pée-sur-Nivelle Copier