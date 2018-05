Pays Basque, France

Eneko Irigarai a aujourd'hui 82 ans. Il fait parti de ce groupe de jeunes qui a créé l'organisation ETA (Euskadi Ta Askatasuna) à la fin des années 1950. Etudiant à Saragosse, il n'était alors âgé que d'une vingtaine d'années.

L'abertzalisme était dans une situation très faible. On a pensé qu'on devait faire quelque chose pour récupérer notre identité, en particulier notre identité culturelle — Eneko Irigarai

Alors que Franco était au pouvoir depuis près de 20 ans, "nous voulions renforcer l'identité culturelle basque" raconte Eneko Irigarai, "la langue basque mais aussi la danse, la musique basque et le bertsularisme aussi".

Le passage à l'organisation armée

Avant même de prendre les armes, tous les militants vivaient dans la clandestinité. Eneko Irigarai s'était réfugié au Pays Basque nord. Il s'est marié à Biarritz en 1963 et ses deux premières filles sont nées ici. "On a commencé a étudié la possibilité d'acheter des armes au départ, avec un esprit de défense et non pas dans l'idée de faire des attentats".

Expulsé par la France, Eneko Irigarai a continué de militer depuis l'Algérie où il a vécu 11 ans. Il est rentré au Pays Basque après la mort de Franco. Il a quitté l'ETA en 1977.

Malheureusement, je crois que l'on a choisi une mauvaise stratégie — Eneko Irigarai

"Il aurait alors fallu transformer l'organisation en partie politique fort. C'était notre idée quand on a fondé l'ETA" poursuit Eneko Irigarai

Disparition annoncée d'ETA

ETA a annoncé le cessez-le-feu définitif et unilatéral en octobre 2011. Six ans plus tard, le 8 avril 2017, les artisans de la paix organisaient le désarmement de l'organisation. L'annonce de la disparition définitive d'ETA est maintenant imminente. "Je trouve que c'est un peu tard. Mais c'est bien de laisser la place à la lutte politique" conclut Eneko Irigarai.

60 urte ETA sortu eta, erakundeak ez duela gehiago deus ikustekorik gaur egun estimatzen du Eneko Irigarai-k. "Borroka armatua da herriarekin egiteko. Liberazioko gerlak beti izan dira herri osoa zutik".