Pays de la Loire : seule candidate, Christelle Morançais aisément réélue présidente de la Région

Il y avait comme un parfum de rentrée des classes, ce vendredi matin dans le grand hall du Conseil régional des Pays de la Loire, à Nantes. Entre ceux qui se retrouvaient après avoir été réélus, dimanche dernier au second tour des élections régionales et ceux qui découvraient le lieu pour la première fois, les sourires étaient présents sur tous les visages. Même ceux de l'opposition qui a décidé de ne présenter aucun candidat face à Christelle Morançais. Seule en lice, la Sarthoise de 46 ans a été largement reconduite comme présidente de la Région. Pour six ans, cette fois, après avoir succédé à Bruno Retailleau à la présidence en 2017 pour son premier mandat.

Une opposition en ordre dispersé

Alors qu'il lui fallait obtenir 47 voix pour valider à la majorité absolue son élection à la tête de l'Hôtel de région, 60 bulletins "Christelle Morançais" ont été comptabilisés. Au moment de rejoindre le fauteuil, qu'elle avait momentanément laissé à la doyenne de l'assemblée, Françoise Fontenaille, la successeuse de Bruno Retailleau n'a pas boudé son plaisir d'être applaudie.

Face à cette large majorité, l'opposition a fait le choix de voter blanc à 33 reprises. Alors qu'elle s'était unie pour tenter de faire basculer la Région, la gauche s'est à nouveau divisée en deux groupes distincts, comme avant le second tour du scrutin. D'un côté, le député mayennais Guillaume Garot présidera le groupe "Printemps des Pays de la Loire", nom de sa liste lors des élections alors que Matthieu Orphelin formera, avec les Insoumis, le principal groupe d'opposition pour les six prochaines années. À moins que des frictions surviennent d'ici là.

Un discours comme un appel à l'apaisement

Après une fin de campagne avec énormément de tensions, Christelle Morançais a souhaité tirer un trait sur cette période et rassembler. "Le vote apaise, guérit les tensions", a évoqué la nouvelle présidente de région après s'être félicitée du travail accompli lors de ses trois premières années à la tête de l'Hôtel de région et évoqué la fracture entre les élus et la population. La Sarthoise a parlé d'"amour" comme moteur essentiel de tout engagement et a appelé au rassemblement. "Ma porte est ouverte, grande ouverte", a-t-elle lancé en direction des candidats battus, de François de Rugy à Hervé Juvin.

Avant de passer à l'élection des vice-présidents et de donner la parole aux leaders de l'opposition, la quadragénaire a à nouveau fixé son cap. "L'emploi est et reste ma priorité", avance Christelle Morançais en regrettant que des postes dans des entreprises de la région restent vacants quand des jeunes n'arrivent pas à trouver d'emploi. Pour y remédier, elle s'est engagée sur la création "d'une maison de l'emploi dans chaque département" avant d'évoquer la sécurité comme autre dossier prioritaire de son mandat et de se fixer un dernier objectif : "Prouver qu'écologie et économie riment".