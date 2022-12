Pays de la Loire : Christelle Morançais "assume la fin du quoi qu'il en coûte"

France Bleu Loire Océan : Vous présentez ce budget comme "solide et responsable en temps de crise". La gauche le qualifie plutôt d'"injuste pour les habitants, les associations et les entreprises". Où est le vrai ?

Christelle Morençais : Oui, c'est un budget de rupture. C'est un budget de tournant et je l'assume totalement. C'est la fin du "quoi qu'il en coûte". C'est une question de responsabilité. Moi, j'ai une trajectoire budgétaire et il est hors de question de laisser une dette aux générations à venir. On a fait un plan de relance conséquent pour accompagner l'ensemble des acteurs, mais maintenant c'est terminé.

Mais vous coupez les robinets au moment où tout coûte plus cher pour les habitants par exemple, les parents vont payer 40 euros plus cher le transport scolaire ?

Ça coûte également plus cher aux collectivités locales. C'est 60 millions d'euros pour la région. Pour les transports scolaires, on va passer de 110 à 150 euros par élève quand ça va coûter à la Région de 950 à 1.250 euros par élève. Je rappelle que le coût d'un enfant transporté dans la région des Pays de la Loire, c'est 1.250 euros. Il faut savoir que dans les métropoles, on est plutôt aux alentours de 200 euros.

Si tout le monde doit faire des efforts, comme vous dites, alors pourquoi augmentez-vous les dépenses de communication ?

Ecoutez, je l'assume totalement. Encore une fois, je veux sortir la région du mode "guichet" et être en mode "projets". Donc on va faire des grands événements et je l'assume totalement. C'est à dire qu'on va avoir le "big bang de l'emploi" qui va rayonner dans nos cinq départements. On va avoir également le tour cycliste des Pays de la Loire. On a également le trophée Joséphine. Ce sont des actions que nous portons. Je veux que notre région porte elle même des projets. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher. Mais je veux plus de visibilité sur notre action. Je veux surtout plus d'impact pour les Ligériens.

Pouvez-vous nous en dire plus que ce tour cycliste des Pays de la Loire ?

C'est une nouvelle course cycliste inscrite au calendrier de l'UCI (union cycliste internationale). On s'appuie sur un tour cycliste qui avait lieu dans la Sarthe et qui arrivait un petit peu à bout de souffle. L'objectif, c'est de le faire sur l'ensemble de la région. Il va sillonner nos cinq départements. Et il va permettre de promouvoir le vélo dans la région également la culture, notre patrimoine. Et puis l'écologie, ça va être un grand enjeu pour cette course.

Et la culture alors ? .es professionnels du secteur alertent sur une baisse des subventions et de l'aide à la création.

La baisse va concerner tous les acteurs sans exception. La Région va faire des efforts sur ses frais de fonctionnement. Mais je demande à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs, des territoires de faire des efforts. Tous les acteurs vont subir une baisse qui est supportable. J'ai voulu que ça soit un effort collectif.

"Supportable" c'est votre point de vue ?

Oui supportable ! Très sincèrement ! Le budget, on travaille depuis le mois de juin et aujourd'hui j'assume totalement que tout le monde fasse un effort".

Quid du RER à Nantes qu'Emmanuel Macron appelle de ses vœux ?

Bien évidemment. Moi, je suis favorable à ce RER métropolitain. On y travaille déjà depuis 2019. Moi, je confirme encore une fois l'engagement de la Région. Maintenant, il faut que Nantes Métropole, à l'image de ce qui se fait à Strasbourg ou Lille, ou dans d'autres métropoles, vienne avec nous.

J'ai écrit à Johanna Rolland et donc maintenant j'attends sa réponse et son engagement aux côtés de la Région. Parce que c'est vraiment une synergie entre la métropole et la Région pour pouvoir peser aussi au niveau de l'Etat.

Vous avez quitté LR après l'été, contestant la ligne qui consistait à ne pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aujourd'hui le parti est présidé par Eric Ciotti qui défend cette ligne, vous n'avez donc pas de regret ?

Non, moi je suis parti au mois de septembre. J'ai attendu bien évidemment la fin des législatives également. Mais pour moi, le parti a franchi une ligne rouge, dès l'instant où il n'est pas capable de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour moi, le choix était très clair, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'accord avec l'extrême droite. Donc aujourd'hui, non, je suis parti sans amertume, sans rancœur. La droite ne gagne que lorsqu'elle est unie et rassemblée. Quand il y a ce rassemblement, cette unité qui est la représentation de toutes les sensibilités. Et moi j'adhère à ça. J'ai adhéré à l'époque, c'était l'UMP.

Et vous seriez revenu si c'était Bruno Retailleau qui avait gagné ? Parce que Bruno Retailleau est proche de Ciotti sur ces positions, mais vous avez des liens affectifs. C'est lui qui vous a laissé les clés de la Région il y a quelques années...

Tout le monde connaît l'affection et le respect que j'ai pour Bruno Retailleau. J'ai échangé avec lui. Il a fait d'ailleurs une très belle campagne. Maintenant on n'était pas d'accord sur la position que j'ai pu prendre, notamment après la présidentielle. Je pense sincèrement qu'il faut une coalition entre la droite et la majorité. Je reviens d'un voyage d'étude en Norvège et au Danemark. C'est comme ça que ça fonctionne. À nous de nous ouvrir un peu plus.