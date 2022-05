VIDÉO - Législatives 2022 : Matthieu Orphelin met en pause tous ses engagements en politique

"Je n'ai pas vocation, à terme, à rester conseiller régional" annonce sur France Bleu Loire Océan Matthieu Orphelin, conseiller régional écologiste dans les Pays de la Loire. Après avoir annoncé qu'il ne se représentait pas aux élections législatives, Matthieu Orphelin explique qu'il met en pause tous ses engagements en politique : "C'est clair et net. Je vous le dis, mes prochaines années ne seront pas en politique pour moi". Le député et conseiller régional explique qu'il attend d'abord d'avoir trouvé un emploi : "J'ai quelques pistes, travailler sur la biodiversité, le climat, sur la solidarité. Ça prendra quelques semaines".

Un burn out en 2019

Matthieu Orphelin rappelle dans un livre intitulé "A quand l'écologie en grand ?" (Edition Rue de l'échiquier) qu'il a fait un burn out en 2019. Le député et conseiller régional du Maine-et-Loire explique : "J'ai été très exposé pendant cinq ans. J'ai pris des coups. Quand vous avez un ministre qui vous dit je vais ruiner ta carrière si t'arrêtes pas de me faire chier sur ma loi, Gérard Colomb sur la loi Asile et immigration. C'est pas rien. Quand vous avez l'ensemble des pontes de la majorité qui font pression pour que vous arrêtiez d'être le petit caillou dans la chaussure, évidemment tout ça, c'est pas rien".