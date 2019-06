Pays de la Loire : la présidente de région va convoquer Sébastien Pilard après sa rencontre avec Marion Maréchal

Pays de la Loire, France

Sébastien Pilard risque-t-il d'être sanctionné, trois jours après son dîner avec l'ancienne députée FN, Marion Maréchal, et d'autres députés Les Républicains ? Le vice-président du conseil régional va être convoqué en début de semaine prochaine par sa présidente, Christelle Morançais. Cette dernière attend des explications sur les intentions politiques du co-fondateur de l’association de droite conservatrice Sens commun et ancien porte-parole de la Manif Pour Tous.

"Je souhaite avoir une discussion, les yeux dans les yeux, avec lui"

Les propos de Sébastien Pilard, le secrétaire national Les Républicains, en marge d'un dîner qui devait rester discret n'ont pas manqué de faire réagir la classe politique locale. "Je préfère discuter avec Marion Maréchal qu’avec Emmanuel Macron, avait notamment déclaré le conseiller régional à nos confrères du Figaro. Pour reconstruire la droite, nous devons mettre tout le monde autour de la table. Marion Maréchal y a toute sa place." Dans la foulée, la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, avait recadré son élu dans un communiqué (voir ci-dessous).

En déplacement à Saint-Julien-de-Concelles, ce vendredi matin, pour y lancer la saison touristique, Christelle Morançais a confié à France Bleu Loire Océan qu'elle allait demander des explications à Sébastien Pilard. "Je l'ai convoqué, je le verrai en début de semaine, a-t-elle notamment expliqué. Je souhaite avoir une discussion les yeux dans les yeux avec lui [...] Je trouve son comportement totalement inadmissible."

Aux côtés de la présidente du conseil régional, ce vendredi, Franck Louvrier, le président de la Fédération Les Républicains en Loire-Atlantique a lui aussi exigé une clarification de la position de Sébastien Pilard. "Je souhaite que le bureau politique national puisse prendre des décisions à son endroit pour la bonne et simple raison qu'il en fait partie, déclare le candidat malheureux aux élections législatives de 2017. Le bureau politique a comme mission de donner la ligne politique. Il y a une étanchéité totale entre le Rassemblement National et Les Républicains. J'attends de ce bureau et de Sébastien Pilard une clarification. Nous serons nous en tirer les conséquences au niveau départemental et régional." Ambiance chez Les Républicains.