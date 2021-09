Pays de la Loire : Matthieu Orphelin soutient la candidature de Yannick Jadot à la primaire des écologistes

Arrivé en deuxième position aux dernières régionales sous une étiquette d'union de la gauche, Matthieu Orphelin apporte officiellement ce samedi son soutien à Yannick Jadot pour la primaire des écologistes. L'ancien député La République En Marche (LREM) annonce cette position à seulement deux semaines d'un scrutin ouvert.

à lire aussi Présidentielle 2022 : qui sont les cinq candidats en lice pour la primaire écologiste ?

Ils sont cinq candidats à s'affronter pour obtenir l'investiture d'Europe Écologie Les Verts (EELV) à l'élection présidentielle. Attendus au tournant après de bons résultats aux municipales et aux régionales, le parti veut "être crédible et porter la victoire en 2022", affirme Matthieu Orphelin. Les votants sont appelés aux urnes du 16 au 19 septembre pour le premier tour et du 25 au 28 septembre pour le second tour. Cette dernière n'est pas réservée aux militants habituels, elle se veut "ouverte" avec une simple inscription.