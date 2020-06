Pays de la Loire : toutes les places assises à nouveau disponibles dans les TER

A partir du vendredi 12 juin, les voyageurs pourront occuper tous les sièges dans les TER et les cars du réseau Aléop, c'est à dire les transports gérés par la région des Pays de la Loire. Dans un communiqué publié mercredi, la présidente du Conseil régional annonce la suppression de la règle du "un siège sur deux". Le port du masque reste obligatoire à bord et le respect des gestes barrières est réaffirmé.

Aller plus vite et plus loin dans le déconfinement

Comme d'autres élus et chefs d'entreprises, Christelle Morançais estime que la troisième phase du déconfinement "doit commencer maintenant" et elle appelle à un retour à la normale partout où c'est possible. S'appuyant sur les derniers chiffres qui soulignent le reflux de l'épidémie de coronavirus, la présidente de la région explique également que "l'extrême prudence n'a plus lieu d'être", elle considère que la lourdeur des protocoles sanitaires fragilisent les entreprises et ne facilitent pas la reprise économique.