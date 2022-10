Pays de la Loire : un troisième parc éolien marin ?

Y aura-t-il une troisième parc éolien marin au large des côtes de Vendée et de Loire-Atlantique dans les prochaines années ? Ce jeudi matin, en ouverture de la session plénière du Conseil régional des Pays de la Loire, sa présidente a prononcé un discours marqué par la crise énergétique et "l'urgence à agir, totale, absolue, vitale" a-t-elle indiqué devant les élus. Christelle Morançais a ainsi rappelé qu'elle est favorable au développement de nouvelles centrales nucléaires basées sur la technologie SMR (mini réacteurs). Elle a redit qu'elle voyait là une chance pour le site de Cordemais dont la centrale thermique est appelée à fermer.

Eoliennes flottantes

Sur la question des énergies marines renouvelables, Christelle Morançais (ex LR) a dit sa fierté "d'être les premiers" sur l'éolien off-shore. Elle a rappelé la récente mise en service du parc éolien marin au large de Saint-Nazaire , elle a évoqué le deuxième projet quasiment bouclé et dont le chantier est en voie de lancement au large de l'île de Noirmoutier. Et puis la présidente a enchainé en émettant une proposition devant les élus, elle a déclaré que la Région était candidate à la réalisation d'un 3ème parc, sans préciser toutefois où elle souhaiterait qu'il soit localisé. Christelle Morançais imagine un parc qui s'appuierait sur la technologie FLOATGEN, un projet porté par l'Ecole centrale de Nantes. Il consiste à installer des éoliennes dont les fondations sont flottantes.